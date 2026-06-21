MŚ 2026. Wszyscy na mundialu o niej mówią! Ślicznotka z Meksyku, od której bucha żar

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-21 20:17

Wraz z trwającymi Mistrzostwami Świata 2026, oczy kibiców zwrócone są nie tylko na piłkarzy. Wśród nietypowych gwiazd wyróżnia się meksykańska prezenterka Miroslava Montemayor, która swoją urodą, profesjonalizmem i pasją do futbolu od lat podbija serca widzów! Choć jej popularność eksplodowała głównie przy okazji transmisji Ligi Mistrzów, jej nazwisko znów jest na ustach wszystkich w kontekście mundialu. Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia i wszystko jasne!

Urodzona w 1990 roku w Monterrey Miroslava Montemayor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy meksykańskiego dziennikarstwa sportowego. Jej pełne imię i nazwisko brzmi Lucero Miroslava Montemayor Garcia, zanim jednak zagościła na ekranach telewizorów jako ekspertka od piłki nożnej, jej kariera rozwijała się w zupełnie innym kierunku. W 2013 roku zdobyła tytuł Nuestra Belleza Internacional México, co pozwoliło jej reprezentować kraj w międzynarodowym konkursie piękności Miss International w Japonii! Ta przygoda z modelingiem i konkursami piękności dała jej pewność siebie przed kamerą, która okazała się bezcenna w późniejszej pracy w mediach.

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Uśmiechnięta Miroslava Montemayor w dwóch stylizacjach: po lewej w zielonej koszulce reprezentacji Meksyku, a po prawej w czarnej, koronkowej bluzce z dekoltem i złotym naszyjnikiem. Więcej o gwieździe MŚ 2026 przeczytasz na naszym portalu.
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Piękna Miroslava Montemayor rozkochała w sobie Meksyk i podbija MŚ 2026

Swoją przygodę z dziennikarstwem sportowym rozpoczęła w 2014 roku w stacji TV Azteca, a już rok później dołączyła do giganta branży – ESPN, gdzie zajmowała się między innymi relacjonowaniem rozgrywek NFL. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak w 2021 roku, gdy została jedną z głównych twarzy stacji TNT Sports w Meksyku, prowadząc programy poświęcone Lidze Mistrzów UEFA oraz Premier League. To właśnie jej profesjonalizm, połączony z charyzmą i urodą, sprawił, że stała się ulubienicą widzów, a jej popularność w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad milion osób, poszybowała w górę!

Montemayor ma już na swoim koncie doświadczenie mundialowe – relacjonowała turniej w Rosji w 2018 roku, co wspomina jako niezwykłe przeżycie, szczególnie ze względu na fantastyczną atmosferę tworzoną przez meksykańskich kibiców. W kontekście obecnego mundialu 2026, jej nazwisko od razu obiegło świat, gdy tylko zasiadła na trybunach podczas meczów Meksyku! Chociaż na trwających MŚ pojawiają się nowe kandydatki do miana "miss mundialu", jak Włoszka Eleonora Incardona, to właśnie ugruntowana pozycja i niesłabnąca popularność Miroslavy Montemayor sprawiają, że wciąż jest ona jedną z najgorętszych postaci w świecie mediów sportowych! Więcej zdjęć pięknej Meksykanki w naszej galerii.

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Pytanie 1 z 15
W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy?
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