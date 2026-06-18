Jej dekolt stał się ozdobą MŚ 2026! Piękna dziennikarka nową miss mundialu? [ZDJĘCIA]

Eleonora Incardona to 35-letnia prezenterka i reporterka, która na co dzień związana jest z platformą streamingową DAZN, gdzie relacjonuje między innymi mecze włoskiej Serie A. Urodzona na Sycylii, początkowo studiowała prawo z zamiarem zostania sędzią, jednak jej kariera potoczyła się w stronę mediów i sportu. Brała udział w konkursie Miss Italia, co otworzyło jej drzwi do telewizji. Dziś jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,4 miliona osób, a ona sama z powodzeniem łączy pracę w dziennikarstwie sportowym z modelingiem i byciem influencerką.

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Na mundialu wszyscy mówią o Eleonorze Incardonie i jej dekolcie

Podczas relacjonowania meczów MŚ 2026, Incardona przyciąga uwagę nie tylko profesjonalizmem, ale i wyglądem. Jej kreacje, często z głębokim dekoltem, są szeroko komentowane w mediach społecznościowych i portalach. Na meczu Francji z Senegalem pojawiła się w różowym komplecie, który podkreślał jej figurę, wywołując lawinę komentarzy. Sama dziennikarka podkreśla, że jej styl ubierania jest wyrazem osobowości i pewności siebie. W jednym z wywiadów stwierdziła: "Nigdy nie rezygnuję ze swojej kobiecości, wręcz przeciwnie, używam jej jako siły. Jeśli czujesz się dobrze, jesteś gotowy na wszystko".

Tradycja wyboru nieoficjalnej „miss mundialu” pokazuje, że kibice cenią nie tylko to, co dzieje się na boisku. Postacie takie jak Ivana Knoll, która w Katarze zyskała globalną sławę dzięki strojom w barwach Chorwacji, dodają turniejowi kolorytu. Czy Eleonora Incardona pójdzie w jej ślady? Wszystko na to wskazuje. Jej popularność rośnie z każdym dniem, a media już teraz poświęcają jej tyle uwagi, co niejednej gwieździe futbolu, czyniąc ją jedną z najgorętszych postaci tegorocznego mundialu! Więcej zdjęć pięknej dziennikarki znajdziesz w naszej galerii.