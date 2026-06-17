Miss poprzedniego mundialu znowu w akcji! Biust Ivany Knoll aż się wylewał. Przesadziła?

Ivana Knoll od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych fanek reprezentacji Chorwacji. Największą popularność zdobyła podczas mundialu w Katarze w 2022 roku, gdzie regularnie pojawiała się na stadionach w odważnych stylizacjach, łamiąc tamtejsze przekonania. Od tego czasu jej kariera nabrała rozpędu. Dziś działa już nie tylko jako modelka i influencerka, ale również rozwija się jako DJ-ka pod pseudonimem "KNOLLDOLL". Przed startem tegorocznego mundialu Chorwatka zapowiadała, że jej reprezentacja może sprawić Anglikom spore problemy. Nie ukrywa też, że wierzy w kolejny udany turniej swoich rodaków, których będzie wspierać z trybun stadionów w USA, Meksyku lub Kanadzie!

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Ivana Knoll znów miss mundialu? Kibicowała Chorwacji w skąpym staniku

33-latka opublikowała na Instagramie serię zdjęć i nagrań, na których pozuje przed meczem Anglia - Chorwacja w swoim charakterystycznym stylu. Knoll postawiła na skąpy top w biało-czerwoną chorwacką kratę, mocno eksponujący dekolt. Internauci szybko zwrócili uwagę, że kreacja ledwo mieściła jej biust! W komentarzach nie zabrakło zachwytów, ale pojawiły się też głosy, że celebrytka przekroczyła granicę dobrego smaku.

Do której opcji jest wam bliżej? Jedno jest pewne – jeszcze przed pierwszym gwizdkiem Ivana znalazła się w centrum zainteresowania. Jej najnowsze zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a liczba reakcji rośnie z każdą godziną. Zdania są podzielone, ale sama zainteresowana najwyraźniej nie zamierza przejmować się krytyką i konsekwentnie robi to, z czego jest znana od lat – przyciąga uwagę całego piłkarskiego świata! Więcej zdjęć Ivany Knoll w naszej galerii.