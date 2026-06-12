Ivana Knoll cztery lata po MŚ w Katarze. Tak dzisiaj wygląda słynna "miss mundialu"? [ZDJĘCIA]

Ivana Knoll błyszczała na mundialu w 2022 roku

W trakcie piłkarskich mistrzostw świata w 2022 roku obiektywy aparatów często wędrowały w kierunku trybun, szukając wyjątkowych postaci. Właśnie tam brylowała Ivana Knoll, która błyskawicznie podbiła sieć i serca fotografów. Jej odważne stylizacje, mocno eksponujące wdzięki i nawiązujące do chorwackich barw narodowych, przyniosły jej nieoficjalny tytuł najpiękniejszej fanki turnieju. Profil Chorwatki w mediach społecznościowych eksplodował popularnością, gromadząc miliony nowych fanów i czyniąc z niej światowej sławy influencerkę.

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Co obecnie robi Ivana Knoll?

Gdy piłkarskie emocje w Katarze opadły, kariera Chorwatki wystrzeliła jak z procy. Z popularnej fanki przeobraziła się w pełnoprawną gwiazdę, modelkę i postać świata cyfrowego. Z powodzeniem przekuła swoje pięć minut w budowę silnej marki osobistej, co zaowocowało obecnością na prestiżowych galach, udziałem w lukratywnych kampaniach i licznymi podróżami. Chociaż od tamtych wydarzeń minęły już cztery lata, Ivana Knoll nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie jej harmonogram pęka w szwach od projektów związanych z modą, działalnością w branży fitness oraz aktywnością charytatywną. Kobieta nie zwalnia tempa w internecie, gdzie regularnie publikuje materiały w charakterystycznym dla siebie, odważnym stylu, mocno eksponującym sylwetkę.

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Mistrzostwa Świata 2026 w Ameryce Północnej

Najbliższy mundial, zaplanowany na 2026 rok, zagości na stadionach w USA, Meksyku i Kanadzie, co czyni go wyjątkowym wydarzeniem. Po raz pierwszy w historii o tytuł powalczy rekordowa liczba 48 reprezentacji, a współgospodarzami imprezy będą aż trzy państwa. Niestety, w tym elitarnym gronie zabraknie reprezentacji Polski, która poległa w eliminacjach. Wielki finał tego gigantycznego przedsięwzięcia zaplanowano na 19 lipca na stadionie w New Jersey. Drużyny będą próbowały odebrać puchar reprezentacji Argentyny, która okazała się bezkonkurencyjna podczas poprzedniego turnieju.