Tak Robert Lewandowski zwiedza Chicago. Pochwalił się zdjęciami, samotna podróż

Lewy coraz śmielej odkrywa uroki Chicago, które zgodnie z podpisanym kontraktem ma być jego domem przynajmniej do połowy 2028 roku.

A warunki pogodowe sprzyjają aklimatyzacji. W Chicago panuje obecnie aura zbliżona do tej znanej z Polski – temperatury sięgają od około 26 do ponad 30 stopni Celsjusza, a słoneczne chwile przeplatają się z przelotnymi opadami. Ciepło niemal jak w Barcelonie. Taki klimat z pewnością odpowiada kapitanowi reprezentacji Polski.

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Poza treningami i meczami Lewandowski korzysta z okazji, by lepiej poznać swoje nowe miasto. Niedawno odwiedził siedzibę słynnych Chicago Bulls, gdzie otrzymał pamiątkową koszulkę w charakterystycznych czerwonych barwach z numerem 9.

Tym razem piłkarz pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami z rejsu po Jeziorze Michigan. Na fotografiach widać imponującą panoramę Chicago z licznymi wieżowcami. Polak wybrał się na wycieczkę samotnie, ponieważ jego żona Anna i córki nadal przebywają w Barcelonie. Anna Lewandowska przebywa obecnie w Stambule, gdzie bierze udział w zawodach Hyrox (coś w stylu globalnego wyścigu sprawnościowego).

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Przed napastnikiem Chicago Fire kolejne wyzwanie na boisku. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, 7 sierpnia o godzinie 2:30, jego drużyna zmierzy się z Necaxą. Lewandowski będzie miał okazję powiększyć swój dorobek bramkowy po tym, jak w ostatnim spotkaniu z Charlotte FC zdobył swoje premierowe dwa gole w barwach amerykańskiego klubu.