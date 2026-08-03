Kochali się w niej kibice. Tak wygląda teraz ciało 38-letniej Any Ivanović

Ana Ivanović przez długie lata uważana była za najpiękniejszą tenisistkę na świecie. Długonoga Serbka (186 cm wzrostu) w 2008 po triumfie w Roland Garros wspięła się na sam szczyt rankingu. Sukcesy w połączeniu z ogromną urodą zaowocowały lukratywnymi kontraktami reklamowymi. Ivanović szybko stała się jedną z najlepiej zarabiających sportsmenek na świecie.

W 2016 r. piękna Ana poślubiła Bastiana Schweinsteigera, byłego niemieckiego piłkarza. Zaraz potem zakończyła karierę. Teraz Ivanović, matka trójki dzieci, jest już po rozwodzie. U progu 40-ki na nowo układa sobie życie. Wciąż uważnie śledzi rywalizację tenisistek.

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"Moją ulubioną tenisistką jest Iga Świątek. Uważam, że jest naprawdę kompletną i wszechstronną zawodniczką!" - napisała kilka lat temu Ana Ivanović, odpowiadając na pytania kibiców. "Naprawdę uwielbiam styl gry Igi Świątek. Przypomina mi nawet mnie samą z najlepszych lat" - dodała.

Seksowna Serbka mieszka w posiadłości na Majorce, a jej sąsiadem jest... Robert Lewandowski, który kupił dom niedaleko. "Lewy" raz chwalił się nawet zdjęciami z tenisowego sparingu z Ivanović na hiszpańskiej wyspie.

GALERIA: Piękna Ana Ivanović wciąż zachwyca

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