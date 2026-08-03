Śliczna córka legendy futbolu na ślubie Rafała Brzozowskiego. Weselnikom opadły szczęki na jej widok

Ślub Rafała Brzozowskiego. Córka legendarnego bramkarza zadała szyku

Rafał Brzozowski nie jest już kawalerem. Piosenkarz i prezenter w weekend poślubił piękną Helenę. Jak wynika z naszych informacji, kobieta w przeszłości także była wokalistką, a potem związała się z branżą kosmetyczną. Cała uroczystość do samego końca ukrywana była w tajemnicy. Ślub Rafała Brzozowskiego odbył się w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim, a wesele w Hotelu Warszawianka w Serocku. Cała impreza wraz z poprawinami miała trwać aż trzy dni! Wśród gości młodej pary znalazło się wielu celebrytów, w tym osoby, z którymi Rafał Brzozowski pracował razem w TVP, m.in. Tomasz Kammel, Izabela Krzan czy wspomniana Małgorzata Tomaszewska. Córka Jana Tomaszewskiego, legendarnego bramkarza reprezentacji Polski i człowieka, który zatrzymał Anglię na Wembley, na ślubie kolegi zadała szyku. Śliczna prezenterka, która obecnie związana jest z TVN, zachwyciła swoją urodą i kreacją. Weselnikom na widok Małgorzaty Tomaszewskiej opadły szczęki.

Małgorzata Tomaszewska na ślubie Rafała Brzozowskiego

Córka Jana Tomaszewskiego pochwaliła się kadrami ze ślubu Rafała Brzozowskiego na Instagramie. Dodała też osobisty opis od siebie.

Rafał Brzozowski już po ślubie. Setki gości, obstawa ochrony. Ale to przepiękna panna młoda była największą gwiazdą!

Ten Łobuz się ożenił! I to z najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. Brzozinio, żebyś zawsze był tak szczęśliwy, jak dziś!

- napisała Małgorzata Tomaszewska.

Także inni goście weselni chętnie pokazywali fotki z uroczystości. Co ciekawe, wątków "sportowych" w najważniejszym dniu prezentera i piosenkarza było więcej. Wśród weselników brylował m.in. Tomasz Iwan, dawny gwiazdor piłkarskiej reprezentacji Polski, i słynny zapaśnik - Andrzej Supron. Mało kto wie o tym, że sam pan młody także ma przeszłość sportową. W młodości z powodzeniem trenował zapasy (zdobył brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski), a także pracował jako trener personalny w siłowni.

W galerii prezentujemy ekskluzywne zdjęcia ze ślubu Rafała Brzozowskiego

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