Spotkała się z Cristiano Ronaldo. Przesadził z bliskością?! "A co z Georginą?"

Celine Dept to 26-letnia belgijska influencerka i była piłkarka, która zdobyła ogromną popularność, tworząc internetowe treści o tematyce piłkarskiej. Zgromadziła dziesiątki milionów subskrybentów na platformach YouTube i TikTok, a jej największym idolem od zawsze był Cristiano Ronaldo. Marzenie o spotkaniu z nim spełniło się podczas zgrupowania reprezentacji Portugalii przed mundialem. Gdy legendarny piłkarz do niej podszedł, Celine zalała się łzami wzruszenia. Ronaldo, widząc jej reakcję, pocieszał ją i ciepło przywitał.

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Cristiano Ronaldo przesadził z bliskością przy fance?! "Co na to Georgina?"

Kulminacyjnym punktem spotkania było składanie autografu. Piłkarz zapytał, gdzie ma się podpisać, a youtuberka wskazała na przód swojej obcisłej koszulki. Ronaldo złożył dokładnie duży podpis także na środku, w okolicy klatki piersiowej, co nie umknęło uwadze internautów.

Wideo ze spotkania szybko stało się viralem, a w sekcji komentarzy zawrzało. Pojawiły się liczne żartobliwe wpisy nawiązujące do partnerki piłkarza, Georginy Rodriguez. "999 nieodebranych połączeń od Georginy", "Georgina już czeka w domu" czy "Wybrał trochę dziwne miejsce" – to tylko niektóre z nich. Fani z przymrużeniem oka sugerowali, że bliskość, na jaką pozwolił sobie Ronaldo, mogła nie spodobać się jego ukochanej.

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Jednak sama Georgina szybko rozwiała wszelkie ewentualne wątpliwości. Skomentowała nagranie opublikowane przez Celine, zostawiając pod nim emotikonę serca. Ten drobny gest, który zdobył ponad dwa miliony polubień, uciął spekulacje i pokazał, że cała sytuacja została odebrana z humorem i bez cienia zazdrości. Dla samej Belgijki był to dzień, którego nigdy nie zapomni!