Georgina Rodriguez pomoże Cristiano Ronaldo? Wspiera go od lat, sama zniewala na czerwonych dywanach

Przełomowym momentem okazał się rok 2016. Rodriguez była wówczas zatrudniona w madryckim salonie Gucci, gdzie poznała Cristiano Ronaldo, występującego wtedy w barwach Realu Madryt. Między obojgiem szybko pojawiła się wyjątkowa więź. Po latach Georgina przyznawała, że od początku była pod wrażeniem portugalskiego gwiazdora i bardzo się przy nim stresowała. Związek rozwijał się błyskawicznie. Niedługo później zaczęli pojawiać się razem publicznie.

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W 2017 roku na świat przyszła ich córka Alana Martina. Georgina angażuje się również w wychowanie pozostałych dzieci Ronaldo. Wspólne życie nie było jednak pozbawione trudnych momentów. W 2022 roku para przeżyła osobistą tragedię, gdy podczas porodu zmarł ich syn. Mimo bolesnych doświadczeń pozostali razem, podkreślając, jak ważną rolę w ich życiu odgrywa rodzina.

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Obecnie Rodriguez to nie tylko narzeczona Cristiano Ronaldo, ale także rozpoznawalna modelka, influencerka i osobowość medialna. Jej konto na Instagramie śledzi około 72 milionów użytkowników, co stawia ją w gronie najpopularniejszych partnerek sportowców na świecie.

O Georginie powstało nawet reality show pt. I Am Georgina. Przygotowana przez platformę Netflix produkcja zadebiutowała w 2022 roku i doczekała się trzech sezonów, pokazując kulisy życia partnerki Cristiano Ronaldo – od rodzinnej codzienności i wychowywania dzieci po podróże, sesje zdjęciowe oraz działalność biznesową. W serialu regularnie pojawia się również sam "CR7", a widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie jednej z najgłośniejszych par świata sportu. Program stał się międzynarodowym hitem (choć nie zebrał zbyt pochlebnych recenzji).

Realizatorzy transmisji meczu Portugalia - DR Kongo będą z pewnością wypatrywać Georginę na trybunach. Nie ma wątpliwości, że powinna z wysokości vipowskich lóż obserwować poczynania ukochanego...

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