W Ekstraklasie ją uwielbiają! Ciało perfekcyjne jak na Miss Polski przystało. "Bogini"

Kibice Ekstraklasy doskonale znają już Aleksandrę Klepaczkę z błyskotliwych relacji i wywiadów przeprowadzanych przy linii bocznej boiska na antenie Canal+ Sport. Zawsze przygotowana merytorycznie, z uśmiechem i swobodą rozmawia z piłkarzami i trenerami, zadając trafne pytania. Udowadnia tym samym, że jej rola w sportowej telewizji to wynik kompetencji, a nie tylko olśniewającej prezencji. Jednak to właśnie uroda, ukoronowana tytułem Miss Polski 2022, jest jej niezaprzeczalnym atutem. W środowisku jest wprost uwielbiana!

Gala Ekstraklasy. Patrzyli na nią z zazdrością! Miss Polski skradła absolutnie każdy wzrok

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Miss Polski Aleksandra Klepaczka zachwyca w Ekstraklasie. Takie ciało to ósmy cud świata!

Prawdziwą furorę Klepaczka wywołała jednak w trakcie niedawnej przerwy między sezonami. Dziennikarka postanowiła naładować baterie na egzotycznych wakacjach, a zdjęciami w bikini, które opublikowała w mediach społecznościowych, dosłownie rozpaliła internet! Fani nie mogli wyjść z podziwu dla jej fantastycznej figury, co znalazło odzwierciedlenie w licznych komentarzach. Pod fotografiami posypała się lawina komplementów, a internauci nie szczędzili jej określeń takich jak "bogini", "idealna" czy "perfekcja".

Tytuł najpiękniejszej Polki zobowiązuje, a Aleksandra Klepaczka bez wątpienia spełnia najwyższe standardy. Jej nienaganna prezencja i sylwetka, którą bez wahania można określić jako perfekcyjną, przyciągają uwagę i budzą podziw. To harmonia, której nie powstydziłaby się żadna profesjonalna modelka. Więcej zdjęć zjawiskowej reporterki Canal+ i Miss Polski 2022 znajdziesz w naszej galerii dołączonej do artykułu.