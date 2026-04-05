Mówią o niej: "najpiękniejsza polska siatkarka". Na święta wygrzewa się 8500 km od Polski!

KH Bartosz Olszewski
2026-04-05 17:33

Podczas gdy w Polsce wielkanocne stoły uginały się pod ciężarem tradycyjnych potraw, jedna z największych gwiazd polskiej siatkówki wybrała zupełnie inną scenerię do świętowania. Zuzanna Górecka, przez wielu fanów i media nazywana "najpiękniejszą polską siatkarką", postanowiła zamienić wiosenną aurę na egzotyczny raj – wyspę oddaloną od Polski o 8500 kilometrów!

Dla Zuzanny Góreckiej ten wyjazd to w pełni zasłużony odpoczynek po sezonie. Zamiast świątecznego zgiełku i przygotowań, wraz z ukochanym Zbigniewem Bartmanem wybrała lazurową wodę Oceanu Indyjskiego, białe piaszczyste plaże i cień rzucany przez palmy na Mauritiusie. Co ciekawe, staje się to powoli tradycją - w grudniu para spędziła Boże Narodzenie z dala od Polski, w zdecydowanie cieplejszym Dubaju. Tym razem pogoda na Wielkanoc dopisała także w kraju, ale Górecka i Bartman już wcześniej podjęli decyzję o świątecznym wyjeździe.

Zuzanna Górecka
Galeria zdjęć 33

Zuzanna Górecka wygrzewa się na Wielkanoc na Mauritiusie

Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman od kilku lat tworzą jedną z najgorętszych par w polskim sporcie. Ich związek od początku budził duże emocje, między innymi ze względu na 13-letnią różnicę wieku. Para musiała zmierzyć się z falą komentarzy, jednak z czasem udowodniła, że ich uczucie jest silne, a oni sami nie zamierzają przejmować się opiniami innych. Dziś chętnie dzielą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, a ich wyjazd na Mauritius jest na to kolejnym przykładem.

"Żyję moim najlepszym życiem" - napisała wprost siatkarka, spędzając Wielkanoc w stroju kąpielowym na rajskiej wyspie u boku ukochanego. Ale to dla nich nie tylko okazja do odpoczynku, lecz również do spędzenia czasu tylko we dwoje, z dala od sportowej presji i codziennych obowiązków. Mogą cieszyć się słońcem i luksusem, udowadniając, że czasem warto przełamać tradycję i spędzić święta w zupełnie inny, niezapomniany sposób! Tym czasem chętnie dzielą się między innymi za sprawą Instastories, co mogą śledzić dziesiątki tysięcy ich fanów - samą Górecką obserwuje blisko 100 tysięcy użytkowników.

Więcej zdjęć pięknej polskiej siatkarki znajdziesz w powyższej galerii.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZUZANNA GÓRECKA
WIELKANOC
ZBIGNIEW BARTMAN
SIATKÓWKA