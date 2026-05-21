Przejęty Muniek Staszczyk na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. O tym, co ich łączyło, raczej nie mówiło się głośno

Muniek Staszczyk i inne gwiazdy na pogrzebie Stanisławy Celińskiej

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej rozpoczął się od mszy św. w Kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym w Warszawie. Uroczystość ostatniego pożegnania aktorki i wokalistki rozpoczęła się w czwartek, 21 maja, o godz. 11. W pogrzebie Stanisławy Celińskiej uczestniczyło wiele polskich gwiazd z najwyższej półki. W tłumie żałobników wypatrzeć można było takie osoby jak: Muniek Staszczyk, Danuta Stenka, Emilia Krakowska, Andrzej Seweryn, Maja Komorowska, Tomasz Karolak, Lucyna Malec czy Magdalena Zawadzka. Wiele osób mogła zdziwić obecność wokalisty T.Love. Nie każdy bowiem pamięta, że swego czasu słynny kawałek zespołu "Warszawa" śpiewała właśnie Stanisława Celińska. To jednak nie wszystko, co łączyło Muńka Staszczyka ze zmarłą artystką. O tym akurat raczej głośno się tym nie mówiło.

Stanisława Celińska i Muniek Staszczyk. Łączyła ich trudna miłość do Legii

Muniek Staszczyk i Stanisława Celińska kibicowali tej samej drużynie piłkarskiej - Legii Warszawa. W ostatnich miesiącach musiała to być trudna miłość, bowiem dobiegający końca sezon w wykonaniu "Wojskowych" - delikatnie mówiąc - nie był najlepszy. Podczas pogrzebu Stanisławy Celińskiej, który odbył się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, wokalista T.Love mógł przy okazji odwiedzić groby dwóch wielkich legend Legii: Kazimierza Deyny i Lucjana Brychczego. Obaj bowiem pochowali są na tym samym cmentarzu, na którym spoczywa Stanisława Celińska, co też jest bardzo symboliczne.

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Kazanie księdza i przemowa ministry

W trakcie pogrzebu Stanisławy Celińskiej bardzo poruszające kazanie wygłosił odprawiający mszę św. ks. Andrzej Luter.

Pani Stasia wpatruje się w oblicze Boga i zaczyna to swoje słynne, z groźną miną wyśpiewane: uśmiechnij się, jutro będzie lepiej! Do Boga to wyśpiewała! Do Boga wyśpiewała: uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. I kąciki ust Bożych zaczynają drżeć. Stanisława. Staszka. Stasia - czyli uśmiech Boga

- mówił z ambony duchowny, który przyjaźni się z wieloma polskimi artystami. Swoje przemówienie podczas uroczystości żałobnych miała także ministra kultury Marta Cienkowska, która zwróciła uwagę na to, że Stanisława Celińska "należała do grona artystów, którzy na trwałe ukształtowali polską kulturę, nadając jej autentyczność, głębię i niezwykłą moc oddziaływania".

Odeszła od nas artystka, której blisko sześćdziesięcioletnia, niezwykle intensywna twórczość poruszała i pozostawała z odbiorcami na długo – poprzez każde wypowiedziane słowo, każdy dźwięk i gest. W pamięci odbiorców zapisała się jako osoba obdarzona niezwykłą charyzmą sceniczną, wewnętrzną prawdą i rzadko spotykaną siłą wyrazu

- dodała ministra.