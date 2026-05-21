Ale heca! Wojciech Szczęsny przyszedł na imprezę w „przypalonej” żelazkiem koszuli. Cena zwala z nóg

po Bartosz Olszewski
2026-05-21 14:39

Wielkie świętowanie w FC Barcelonie to okazja dla gwiazd, by zaprezentować się w nieco luźniejszym stylu. Na uroczystej kolacji obok Roberta Lewandowskiego pojawił się Wojciech Szczęsny. Bramkarz zaskoczył jednak wszystkich swoją stylizacją. Jego biała koszula wyglądała, jakby miała bliskie spotkanie ze zbyt gorącym żelazkiem. Czy to modowa wpadka roku? Prawda jest o wiele bardziej zaskakująca.

  • Podczas wielkiego świętowania FC Barcelony, obok Roberta Lewandowskiego, uwagę skradł Wojciech Szczęsny, prezentując stylizację odbiegającą od klasyki.
  • Jego biała koszula, wyglądająca na niefortunnie przypaloną żelazkiem, wywołała natychmiastową burzę w mediach społecznościowych, prowokując spekulacje o modowej wpadce.
  • Odkryj zaskakującą prawdę o tym kontrowersyjnym elemencie garderoby i dowiedz się, ile kosztuje ta luksusowa "wpadka" modowa, która skradła show.

Szczęsny i Lewandowski świętują. Jeden detal skradł show

Podopieczni Hansiego Flicka w ostatnich dniach mieli mnóstwo powodów do radości. Po zdobyciu mistrzowskiego tytułu przyszedł czas na uroczystą kolację, na której nie mogło zabraknąć największych gwiazd drużyny. W blasku fleszy na ściance brylowali m.in. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. To właśnie wspólne zdjęcie obu Polaków wywołało w sieci prawdziwą burzę.

Wszystko za sprawą stylizacji bramkarza. Uwagę kibiców natychmiast przykuł niecodzienny detal na jego białej koszuli – realistycznie wyglądający ślad po przypaleniu żelazkiem, umiejscowiony tuż przy kieszonce na piersi. W internecie od razu posypały się komentarze i spekulacje. Wielu fanów z przymrużeniem oka sugerowało, że Szczęsny najwyraźniej nie radzi sobie z obsługą żelazka. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i, co tu dużo mówić, znacznie droższa.

To nie wpadka przy prasowaniu. Tyle kosztuje luksusowa koszula

Okazuje się, że kontrowersyjny wygląd koszuli to nie efekt nieszczęśliwego wypadku, a zamierzony projekt luksusowej marki Vetements. Firma ta słynie z przełamywania schematów i kontrowersyjnych pomysłów, a "zniszczona" koszula jest tego najlepszym przykładem. To celowa gra z odbiorcą, w której granica między modową wpadką a najnowszym trendem staje się niezwykle cienka.

Największe emocje budzi jednak cena tego modowego eksperymentu. Za białą koszulę z nadrukiem imitującym przypalenie żelazkiem trzeba słono zapłacić. Na oficjalnej stronie marki jej koszt to niespełna 1,4 tys. dolarów, co w przeliczeniu daje zawrotną kwotę ponad 5,1 tys. zł.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy świat luksusowej mody sięga po estetykę zniszczenia. Podobny pomysł zaprezentował wcześniej dom mody Maison Margiela, oferując top z identycznym motywem za 660 dolarów. W obu przypadkach chodzi o ten sam mechanizm – przeniesienie niedoskonałości i przypadku do świata luksusu, zmuszając odbiorcę do pytania, gdzie kończy się kreatywność, a zaczyna absurd. Wybór Wojciecha Szczęsnego pokazuje, że w wielkiej modzie kontrowersja sprzedaje się równie dobrze, co ponadczasowa klasyka.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny na fecie Barcelony
