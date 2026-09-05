Nowa gwiazda FAME ma ciało takie, że szczęka opada! To znana mistrzyni. "Petarda, 10/10"

Fani powinni sobie zdać sprawę, że Julia Stasiuk to przede wszystkim elita sportów walki. Jej największym osiągnięciem jest zdobycie tytułu Mistrzyni Świata WAKO w formule K-1 w 2025 roku podczas zawodów w Abu Zabi! To zwycięstwo, odniesione na najbardziej prestiżowej imprezie kickboxingu, potwierdziło jej status jako jednej z najlepszych zawodniczek na świecie. Sukces ten został doceniony przez Polski Związek Kickboxingu, który przyznał jej tytuł Zawodniczki Roku PZKB. Imponującą listę trofeów uzupełnia 16 tytułów mistrzyni Polski w kickboxingu i taekwondo oraz dwa złote medale Mistrzostw Europy.

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Lata ciężkiej pracy i sportowej dyscypliny na najwyższym poziomie idą w parze z olśniewającą urodą i świetną sylwetką. Stasiuk swoją sportową pasję odziedziczyła po rodzicach – mamie, piłkarce ręcznej, i tacie, byłym zawodniku i trenerze Gwardii Koszalin. Pochodząca z Koszalina zawodniczka od lat udowadnia, że ma talent, a wejście do świata FAME poprzez udział w reality show "FAME: The Game" otworzyło przed nią zupełnie nowe drzwi!

Program, w którym piętnastu influencerów mieszkało pod jednym dachem, był dla niej okazją do zaprezentowania się szerszej publiczności, nie tylko jako sportowiec, ale również jako intrygująca osobowość. Jej obecność na ostatniej gali FAME MMA 32 w roli gościa specjalnego była naturalną konsekwencją udziału w tym reality show, które przyniosło jej sporą popularność. Media społecznościowe Julii Stasiuk wprost zapłonęły od nowych obserwujących!

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"O swoim udziale dowiedziałam się stosunkowo krótko przed jego rozpoczęciem. Miałam sporo wątpliwości, szczególnie że był to czas przed moją walką w Karate Combat. Nie wiedziałam, czego się spodziewać ani jak to wszystko będzie wyglądać. Dziś, już po wszystkim, nie żałuję tej decyzji. Mimo że był to program dla „freaków”, bardzo dużo mnie nauczył" - podsumowała po wszystkim swój występ uznana kickbokserka.

Dla wszystkich adoratorów pięknej 22-latki mamy jednak złą wiadomość - od pewnego czasu jest związana z zawodnikiem KSW i byłym mistrzem tej federacji, Sebastianem Przybyszem. W mediach społecznościowych Stasiuk publikuje jednak wiele efektownych zdjęć, więcej znajdziesz w naszej galerii.