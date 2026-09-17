Anastazja Kuś zakochana? Wprost zapytali 19-latkę o chłopaka. Wymowna reakcja

Kibice oraz fani sportu wraz z sukcesami Anastazji Kuś coraz częściej zastanawiają się, jak wygląda codzienność lekkoatletki poza stadionem. Czy w jej napiętym grafiku jest miejsce na miłość? Ostatnio temat ten powrócił ze zwielokrotnioną siłą przy okazji jej gościnnego występu na popularnym kanale YouTube Warszawski Koks. Podczas luźnej rozmowy realizowanej na siłowni, prowadzący postanowili odejść na chwilę od typowo treningowych zagadnień i zadali pytanie, które nurtuje wielu jej fanów: czy serce 19-latki jest już zajęte?

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Anastazja Kuś ma chłopaka? Speszona odpowiedziała

Odpowiedź Anastazji Kuś była niezwykle krótka, ale zarazem bardzo jednoznaczna.

- Na razie nie - stwierdziła szybko i wyraźnie nieśmiało, ucinając dalsze dywagacje i płynnie przechodząc do kolejnych tematów.

Sposób, w jaki lekkoatletka zareagowała na to pytanie, idealnie pokazuje jej obecne priorytety. To właśnie lekkoatletyka i wyczynowy sport zajmują obecnie zdecydowaną większość jej codziennego życia. Prowadzący program jednak nie odpuszczali i postanowili zgłębić wątek życia towarzyskiego młodej gwiazdy.

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W końcu dla większości osób w jej wieku imprezy, regularne spotkania ze znajomymi czy spontaniczne wyjścia na miasto są naturalną częścią codzienności. Anastazja Kuś przyznała jednak szczerze, że takiego trybu życia po prostu nie potrzebuje.

- Jakoś w ogóle mi tego nie brakuje - przyznała, odnosząc się do kwestii imprezowania. - Najwięcej fokusu poświęcam na treningi i dążę do określonego celu w danym sezonie - dodała.

Wygląda więc na to, że ciekawscy kibice na razie nie doczekają się romantycznych doniesień z życia lekkoatletki - Anastazja Kuś jest w pełni "zakochana", ale przede wszystkim w sporcie i walce o kolejne medale!