Agnieszka Radwańska z synem, mężem i ojcem na wyżerce! Dziwne zachowanie po obiedzie. Paparazzi to uchwycili

Agnieszka Radwańska w lokalu z sushi na wyżerce z najbliższymi

Agnieszka Radwańska cieszy się życiem w otoczeniu najbliższej rodziny. Najlepsza polska tenisistka w erze poprzedzającej karierę Igi Świątek nadal jest aktywna w świecie sportu (m.in. jako trenerka), ale na pierwszym planie jest teraz życie prywatne. Jeszcze przed oficjalnym zakończeniem kariery, Agnieszka Radwańska wyszła za mąż za Jakuba Celta, swojego wieloletniego trenera i sparingpartnera. W lipcu 2020 roku małżonkom urodził się syn Jakub. Chłopiec niedawno skończył 6 lat i jest już na tyle duży, że można z nim bez obaw chodzić do restauracji. Tym razem rodzina wybrała się na wyżerkę do lokalu, w którym posilić się można m.in. sushi. Agnieszce, Kubie i Dawidowi towarzyszył ojciec tenisistki - Robert Radwański.

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Agnieszka Radwańska wybrała cukierki zamiast roweru

Była wiceliderka rankingu WTA do restauracji przyszła bardzo głodna. Jak donosi jeden z klientów, Agnieszka Radwańska najpierw zajadała się papryczkami, potem sushi i makaronem. Do picia natomiast zamówiła zieloną herbatę. Tenisistka jednak cały czas miała na oku swojego synka, którego karmiła widelcem. Po skończeniu posiłku Agnieszka uregulowała rachunek za pomocą telefonu. Jak się potem okazało, dla części rodziny nie był koniec kulinarnej wycieczki po Sopocie. Radwańska wraz z ojcem i towarzyszącą im kobietą poszła do sklepu z cukierkami, które potem cała trójka wcinała ze smakiem. Z kolei Dawid Celt z synkiem zamiast objadać się słodyczami, wybrali się na przejażdżkę rowerową. Zachowanie byłej tenisistki troszkę nas zaskoczyło. Z drugiej strony, nawet sportsmenka może czasem wybrać cukierki zamiast roweru. Szczególnie po słonym obiedzie. Cały wypad Agnieszki Radwańskiej z rodziną uwieczniony został przez paparazzi.

Galeria: Agnieszka Radwańska z rodziną w Sopocie

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