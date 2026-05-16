Gwiazdy błyszczały na ślubie Agnieszki Radwańskiej! Małgorzata Socha wyglądała cudownie!

Agnieszka Radwańska i Dawid Celt wzięli ślub 22 lipca 2017 roku w Krakowie. Pobrali się w Bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa (kościół Na Skałce). Radwańska zachwyciła suknią ślubną. Wykonała ją dla niej projektantka Agnieszka Maciejak, która regularnie przygotowywała wtedy dla Krakowiaki kreacje, w których Isia błyszczała na tenisowych galach. Suknia ślubna Radwańskiej została utkana z jedwabnej siatki i piórkowanej organzy, zdobionej kwiecistymi motywami ciętymi z francuskiej koronki, haftowanej tysiącami szklanych paciorków. Wykonano ją ze 100 metrów materiału i aż 6,5 tysiąca ręcznie wyszywanych kryształów.

Na ślubie Agnieszki Radwańskiej pojawiło się mnóstwo słynnych gości. Nie zabrakło Karoliny Woźniackiej i Andżeliki Kerber, przyjaciółek Isi z kortu. Byli też Jerzy Janowicz i Marta Domachowska, Łukasz Kubot, trener Tomasz Wiktorowski oraz piłkarz Tomasz Hajto.

Krystyna Pawłowicz zobaczyła nagie zdjęcia Agnieszki Radwańskiej i nie wytrzymała! "Zrobiła to niepotrzebnie!"

Pojawiła się też Małgorzata Socha, popularna aktorka znana głównie z seriali. Sympatyczna gwiazda ekranu życzyła młodej parze, żeby... piłeczki tenisowe leciały tam gdzie trzeba. Radwańska i Socha bardzo się przyjaźnią, a Isia poświęciła jej nawet aktorce spory fragment w swojej książce.

Wojciech Szczęsny i Agnieszka Radwańska mieli ROMANS? Tenisistka zdradziła, jak było naprawdę

"Naprawdę świetna dziewczyna, naturalna, skromna, zachowująca się całkiem normalnie, a nie jak gwiazda telewizji. Od razu była "chemia" między nami, od początku wydawało mi się, że znam ją już od wielu lat. Zaprosiła nas kiedyś do Teatru 6. piętro na przedstawienie, w którym występowała. Było super! Mam nadzieję, że niedługo będzie czas na powtórkę" - opisała relacje z aktorką Radwańska w swojej książce "Jestem Isia".

Agnieszka Radwańska okradziona przez bliską osobę! Przykre, jak do tego doszło!

Para młodych i świadkowie - Urszula Radwańska i brat Dawida Celta Błażej - podjechali pod kościół zabytkowym Rollce Roycem. Po ślubie goście bawili się na hucznym weselu w Tomaszowicach pod Krakowem (w Hotelu Dwór). Witani byli prosecco. Nie zabrakło też oczywiście weselnego tortu, a ten był ogromny i zdobiony figurkami imitującymi młodą parę. Dla gości przygotowano też atrakcje - występ kabaretu Koń Polski, fontannę czekolady i fotobudkę. Zdjęcia poniżej w naszej galerii.

GALERIA: Gwiazdy błyszczały na ślubie Agnieszki Radwańskiej!

60

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie