Znany dziennikarz oskarża Trumpa. Chodzi o Epsteina!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-17 13:20

Mocne oskarżenia wysuwa pod adresem Donalda Trumpa znany dziennikarz Tucker Carlson! Były prezenter Fox News powiedział w wywiadzie dla Vanity Fair, że prezydent USA jest osobą "bezpośrednio" odpowiedzialną za zamiatanie pod dywan sprawy Jeffreya Epsteina. Carlson opowiada, że tworzenie jakichkolwiek sekretów w tej sprawie to jego zdaniem coś, co "wyszło prosto od Trumpa". Prezydent odpowie?

Donald Trump na tle flag USA. Na miniaturze dziennikarz Tucker Carlson. O oskarżeniach w sprawie Epsteina przeczytasz w SE.
Autor: AP Photo (2)/ Associated Press Donald Trump

Tucker Carlson uderza w Trumpa. „Nakaz tuszowania sprawy pochodził bezpośrednio od niego”

Odkąd wybuchła afera Jeffreya Epsteina, wielu zastanawiało się nad tym, jak bliskie były relacje amerykańskiego finansisty z Donaldem Trumpem. Polityk zawsze gorąco zapewniał, że nie była to żadna wielka przyjaźń. W sieci krążyły tymczasem nieocenzurowane, a może sfałszowane wersje dokumentów związanych z Epsteinem, w których nazwisko prezydenta przewijało się w szokujących kontekstach. Jaka jest prawda? Teraz w tej sprawie wypowiedział się Tucker Carlson, były dziennikarz Fox News, który wsławił się wywiadem z Putinem czy rozmową z ambasadorem USA w Izraelu

Tucker Carlson twierdzi, że to Donald Trump osobiście zdecydował o ograniczeniu ujawniania dokumentów dotyczących Jeffreya Epsteina. Były gwiazdor Fox News powiedział w rozmowie z „Vanity Fair”, że rozmawiał o tym z prezydentem USA w 2025 roku. Biały Dom nie potwierdził relacji Carlsona i zapewnia, że Trump został oczyszczony z zarzutów związanych z Epsteinem.

"Nakaz tuszowania sprawy pochodził od Trumpa. Zapytałem go, dlaczego"

Tucker Carlson twierdzi, że latem 2025 roku osobiście namawiał Donalda Trumpa do ujawnienia dokumentów dotyczących Jeffreya Epsteina. Według niego prezydent przedstawiał mu różne wyjaśnienia. – Od początku mówiłem Trumpowi: „Nie rozumiem, dlaczego miałbyś trzymać cokolwiek z tego w tajemnicy”. I dostałem kilka różnych odpowiedzi – powiedział Carlson w rozmowie z „Vanity Fair”. Były prowadzący Fox News przekonywał, że sam nie widział powodów, aby ukrywać informacje dotyczące Epsteina. – Nie czuję żadnej potrzeby, żeby kryć Epsteina. Powiedziałem więc: „Ty też nie powinieneś”. Ostatecznie decyzja pochodziła bezpośrednio od Trumpa – stwierdził.

Carlson poszedł jeszcze dalej i wprost oskarżył prezydenta o wydanie polecenia dotyczącego dokumentów. – Nakaz tuszowania sprawy pochodził od Trumpa. Zapytałem go, dlaczego. Przedstawił mi długie, bardzo emocjonalne wyjaśnienie, że to wszystko jest spiskiem przeciwko niemu, podobnie jak Russiagate – powiedział.

To relacja Carlsona, a nie niezależnie potwierdzony fakt. Sprawa dokumentów Epsteina od miesięcy wywołuje spory w USA. Administracja Trumpa wcześniej sprzeciwiała się pełnemu ujawnieniu części materiałów, choć później prezydent podpisał ustawę nakazującą publikację niejawnych wcześniej akt z odpowiednimi ograniczeniami.

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JEFFREY EPSTEIN
DONALD TRUMP