Trump mówi, że koniec wojny blisko, ale Ukraina zmieni kształt. "Putin mnie nie zwodzi"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-11-09 13:12

Zaskakujące słowa amerykańskiego prezydenta. Donald Trump (80 l.) powiedział w niedzielnej rozmowie ze stacją CBS News, że koniec wojny w Ukrainie jest blisko, ale kraj będzie miał "nieco zmieniony kształt". Jednocześnie dodał: "Nie sądzę, by Putin mnie zwodził".

Donald Trump przemawia z uniesionymi pięściami. O jego wizji końca wojny w Ukrainie przeczytasz na SE.
Autor: AP Photo/ Associated Press
  • Donald Trump, w pierwszym wywiadzie po wyborach, zaskoczył wizją bliskiego zakończenia wojny, sugerując, że Ukraina "zmieni kształt".
  • Prezydent USA odmówił opowiedzenia się po stronie Putina czy Zełenskiego, podkreślając relacje z oboma liderami.
  • Sprawdź, dlaczego Rosja wyklucza Europę z kluczowych rozmów w Abu Zabi i jakie kontrowersyjne implikacje słów Trumpa niosą dla konfliktu.

PAP zwraca uwagę, że rozmowa wyemitowana w niedzielę, 8 listopada, w programie "60 Minutes", to pierwszy wywiad, jakiego Trump udzielił po przegranych wyborach połówkowych. Amerykański przywódca, wśród wielu różnych wątków, poruszył także ten, dotyczący możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Zapewnił, że "porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko".

Trump: "Ukraina zmieni kształt"

Został zapytany o to, komu bardziej ufa - czy Władimirowi Putinowi, czy Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Wolałbym nie mówić, ale dogaduję się z oboma" - odpowiedział. Stwierdził, że "na jednym z poprzednich spotkań Rosji okazano ogromny brak szacunku". Dodał, że nie uważa, by Władimir Putin go zwodził i ocenił, że "nikt nie był tak twardy względem Rosji, jak on". "Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt". Konkretów już jednak nie podał.

Trump mówi o Europie, Rosja ostro

Warto przypomnieć, że we wtorek i w środę (10 i 11 listopada) Rosja i Ukraina mają przeprowadzić rozmowy w Abu Zabi z udziałem delegacji USA. W dodatku, jak zapowiedział w ubiegły czwartek Trump, "spodziewa się zawarcia bardzo dużego porozumienia, które może dotyczyć nie tylko Ukrainy, lecz także całej Europy". To oczywiste więc, że w rozmowy powinni być zaangażowani przedstawiciele Europy. Tymczasem Rosja stanowczo tego odmawia. "To, co będzie się odbywać w Abu Zabi w najbliższych dniach, to trójstronne rozmowy między Rosją i Ukrainą przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. Europejczycy mogą koordynować swoje stanowisko z Amerykanami i Ukraińcami w ramach odrębnych kanałów porozumiewania się, jednak same negocjacje będą miały charakter trójstronny" - powiedział rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

CZY TRUMP JEST MARIONETKĄ PUTINA? Niemczyk: POTRZEBUJEMY NATO, NIE TYLKO USA!
Cukierek albo psikus! Trump zaskoczył pod Białym Domem
Galeria zdjęć 34
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
TRUMP
WOJNA W UKRAINIE

ROLKI