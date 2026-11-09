Trump mówi, że koniec wojny blisko, ale Ukraina zmieni kształt. "Putin mnie nie zwodzi"

Donald Trump, w pierwszym wywiadzie po wyborach, zaskoczył wizją bliskiego zakończenia wojny, sugerując, że Ukraina "zmieni kształt".

Prezydent USA odmówił opowiedzenia się po stronie Putina czy Zełenskiego, podkreślając relacje z oboma liderami.

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PAP zwraca uwagę, że rozmowa wyemitowana w niedzielę, 8 listopada, w programie "60 Minutes", to pierwszy wywiad, jakiego Trump udzielił po przegranych wyborach połówkowych. Amerykański przywódca, wśród wielu różnych wątków, poruszył także ten, dotyczący możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Zapewnił, że "porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko".

Trump: "Ukraina zmieni kształt"

Został zapytany o to, komu bardziej ufa - czy Władimirowi Putinowi, czy Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Wolałbym nie mówić, ale dogaduję się z oboma" - odpowiedział. Stwierdził, że "na jednym z poprzednich spotkań Rosji okazano ogromny brak szacunku". Dodał, że nie uważa, by Władimir Putin go zwodził i ocenił, że "nikt nie był tak twardy względem Rosji, jak on". "Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt". Konkretów już jednak nie podał.

Trump mówi o Europie, Rosja ostro

Warto przypomnieć, że we wtorek i w środę (10 i 11 listopada) Rosja i Ukraina mają przeprowadzić rozmowy w Abu Zabi z udziałem delegacji USA. W dodatku, jak zapowiedział w ubiegły czwartek Trump, "spodziewa się zawarcia bardzo dużego porozumienia, które może dotyczyć nie tylko Ukrainy, lecz także całej Europy". To oczywiste więc, że w rozmowy powinni być zaangażowani przedstawiciele Europy. Tymczasem Rosja stanowczo tego odmawia. "To, co będzie się odbywać w Abu Zabi w najbliższych dniach, to trójstronne rozmowy między Rosją i Ukrainą przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. Europejczycy mogą koordynować swoje stanowisko z Amerykanami i Ukraińcami w ramach odrębnych kanałów porozumiewania się, jednak same negocjacje będą miały charakter trójstronny" - powiedział rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

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