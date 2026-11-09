Napadli 18-latkę w Halloween. Dusili ją i zgwałcili w jej domu. Dwaj żołnierze zatrzymani!

Dwóch żołnierzy z Sydney usłyszało zarzuty brutalnego ataku seksualnego na 18-letnią dziewczynę, który wstrząsnął miastem w Halloween.

Ofiara zdołała uciec po napaści w swoim mieszkaniu, co doprowadziło do błyskawicznego zatrzymania sprawców po sześciu dniach poszukiwań.

Sąd odmówił zwolnienia wojskowych za kaucją, a ta sprawa rzuca nowe światło na alarmujące statystyki przemocy seksualnej w Australii.

Jak podaje między innymi australijski serwis "News24", dwóm mężczyznom w wieku 20 i 22 lat, pochodzącym z Sydney, postawiono zarzuty popełnienia licznych przestępstw w związku z napaścią na tle seksualnym, do której doszło w zachodniej części Sydney w Halloween. Mężczyźni, którzy w toku śledztwa okazali się być żołnierzami, poznali 31 października 18-letnią dziewczynę, z którą poszli do jej mieszkania w Camperdown. Tam zmienili się w oprawców.

Żołnierze napadli na 18-latkę. Przeżyła piekło

Zgodnie z tym, co wynika z policyjnych akt, żołnierze zaatakowali nastolatkę, dusili ją i zgwałcili. Dziewczynie udało się uciec i zaalarmować służby. Od tamtego czasu trwały poszukiwania sprawców. Po sześciu dniach udało się ich zatrzymać. Zostali przewiezieni do komisariatu.

Początkowo odmówiono im możliwości wpłacenia kaucji. W piątek, 6 listopada, stawili się przed Sądem Rejonowym w Liverpoolu. Tak zawnioskowano o ich zwolnienie za kaucją i umieszczenie na terenie koszar, bez możliwości opuszczania ich i kontaktowania się. Sędzia jednak ostatecznie odrzucił wniosek. Mężczyźni nadal przebywają w areszcie.

Sąd odmówił wyjścia za kaucją

Serwis, powołując się na dane Biura Statystyki i Badań Przestępczości, informuje, że "liczba przypadków napaści seksualnych na osoby dorosłe w Nowej Południowej Walii wzrosła o 11 procent w ciągu ostatniej dekady. Między czerwcem 2025 r. a lipcem 2026 r. w samej Nowej Południowej Walii odnotowano około 5808 przypadków napaści na tle seksualnym na osoby dorosłe, a jedna na pięć Australijek doświadczyła przemocy seksualnej po 15. roku życia".