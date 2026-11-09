Katastrofa kolejowa! Nie żyje siedem osób, ponad sto jest rannych. "Uderzył w tył"

Tragiczne zderzenie dwóch pociągów w Egipcie pochłonęło co najmniej siedem ofiar śmiertelnych i raniło ponad sto osób, wstrząsając regionem.

Katastrofa, w której jeden pociąg uderzył w tył drugiego, wydarzyła się 76 km na południe od Kairu, co natychmiast wywołało prezydenckie śledztwo.

Dowiedz się, dlaczego egipskie koleje, mimo inwestycji, wciąż są sceną częstych tragedii i czy winni zostaną wreszcie pociągnięci do odpowiedzialności.

Co najmniej siedem osób nie żyje, a 112 zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch pociągów, do jakiego doszło w niedzielę, 8 listopada, w północno-wschodniej części Egiptu. Informację przekazało egipskie ministerstwo zdrowia. Jak podaje agencja Reutera, dramat rozegrał się dokładnie w dystrykcie Al-Ajjat, około 76 km na południe od stolicy kraju, Kairu.

Katastrofa kolejowa. Ponad sto osób rannych

"Pociąg kursujący na trasie Giza-Fajum uderzył w tył innego pociągu jadącego z Kairu do Asuanu, powodując wykolejenie kilku wagonów" - podał przewoźnik w oficjalnej informacji. Początkowo mówiono o kilkudziesięciu rannych, każde kolejne informacje były jednak coraz gorsze.

Prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi przekazał, że już zostało wszczęte dochodzenie w sprawie wypadku, "aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności". To nie jest pierwsza taka sytuacja w tej okolicy. Agencja AP przypomina, że zaledwie we wrześniu ubiegłego roku w tym samym dystrykcie doszło do zderzenia dwóch pociągów towarowych. Wówczas nikt nie zginął, ale rany odnieśli maszynista i jego pomocnik.

To kolejna katastrofa

"Egipt posiada jedną z najstarszych i największych sieci kolejowych w regionie; do wypadków kolejowych dochodzi tam stosunkowo często, pomimo znawczych nakładów finansowych na infrastrukturę. Najtragiczniejsza katastrofa w historii kraju miała miejsce w 2002 r., kiedy zginęło co najmniej 360 osób" - zwraca uwagę Reuters.

Several passengers were injured when two #trains collided in #Egypt's Giza governorate on Sunday, causing some carriages to derail, the Egyptian National Railways Authority said. https://t.co/iO7ZfAya2A https://t.co/sJZPyM1oPa— China Daily (@ChinaDaily) November 8, 2026

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