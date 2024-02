Wywiad z Putinem to prawdziwa bomba? "Sobowtór może zostać zdemaskowany"

Tucker Carlson przeprowadzi wywiad z Władimirem Putinem. Amerykański były dziennikarz Fox News twierdzi, że ludzie są niedoinformowani w kwestii wojny na Ukrainie. Zasłynął obroną Putina po wybuchu wojny

Wywiad z Putinem to prawdziwa rzadkość. Rosyjski prezydent zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie unika zarówno konfrontacji z osobami zadającymi niewygodne pytania, jak i kontaktu z ludźmi w ogóle, siadając za bardzo długim stołem lub zaszywając się w bunkrze. A jednak amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi udało się umówić na wywiad z Putinem. Sytuacja ta budzi wielkie spory. Jedni uważają, że z takimi ludźmi jak rosyjski prezydent nie przeprowadza się wywiadów, inni są zdania, że zawsze należy wysłuchać obu stron konfliktu, bez względu na tragiczne okoliczności. Tak właśnie argumentuje Carlson, ale niestety znany jest on z obrony i bagatelizowania (!) działań Putina, a nie obiektywnego przedstawiania faktów. W nowym oświadczeniu ogłosił teraz, że przeprowadza wywiad z Putinem, np Amerykanie są niedoinformowani w kwestii wojny na Ukrainie, a powinni znać prawdę, bo "za to płacą". Znając manipulacyjny sposób wypowiadania się Carlsona, można więc spodziewać się czegoś, co będzie obiektywne i bezstronne tylko z pozoru. Twierdzi on na przykład, że nikt wcześniej nie próbował nawet porozmawiać z Putinem, co brzmi zupełnie absurdalnie.

Kim jest Tucker Carlson? "Czy Putin przeniósł do Rosji wszystkie miejsca pracy klasy średniej z twojego miasta? Czy spreparował globalną pandemię?"

Tucker Carlson został zwolniony z Fox News po tym, jak tuż po wybuchu wojny na Ukrainie w mniej i w bardziej zawoalowany sposób bronił Władimira Putina. Na antenie Fox News stwierdzał, że Ukraina nie jest demokratycznym państwem, a Zełenski ma "szczurzy wygląd". Zachęcał też do zadania sobie pytania: "Dlaczego tak naprawdę nienawidzę Putina?". I wyraźnie sugerował podczas populistycznej przemowy zupełnie nie na temat, że jego zdaniem powody do "nienawidzenia Putina" są wydumane. "Czy przeniósł do Rosji wszystkie miejsca pracy klasy średniej z twojego miasta? Czy spreparował globalną pandemię, która zrujnowała twoją firmę i zamknęła cię w domu na dwa lata? Czy produkuje fentanyl? Próbuje zdławić chrześcijaństwo? Jada psy? To rozsądne pytania, a odpowiedź na każde z nich brzmi „nie”. Dlaczego więc waszyngtoński establishment tak bardzo nienawidzi Władimira Putina?" - pytał od rzeczy Carlson. Po paru miesiącach od rozpoczęcia inwazji spuścił z tonu i stwierdził, że to Putin ponosi winę za wybuch wojny. Ale niesmak, delikatnie mówiąc, pozostał.

General SVR: "Sobowtór zdemaskował się co najmniej dwukrotnie tak wyraźnie, że tylko idiota, którym Tucker nie jest, mógł tego nie zauważyć"

Tymczasem tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy czy też autor podają się za dawnych agentów służb nadal mających źródła na Kremlu, nie byłby sobą, gdyby nie dorzucił do tego wszystkiego garści sensacyjnych stwierdzeń. Wracają wpisy o tym, że Putin nie żyje i zastępuje go nieudolny sobowtór. General SVR twierdzi, że wywiad już się odbył, ale nie poszedł po myśli Kremla. "Podczas wywiadu, jakiego osoba przypominająca prezydenta Rosji Władimira Putina udzieliła amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi, doszło do kilku ciekawych zawstydzających sytuacji. W trakcie dialogu z Carlsonem sobowtór zdemaskował się co najmniej dwukrotnie tak wyraźnie, że tylko idiota, którym Tucker nie jest, mógł tego nie zauważyć. Ciekawe, czy te momenty zostaną uwzględnione w wersji zredagowanej (o ile wywiad w ogóle zostanie opublikowany), a jeśli nie, to czy uczciwy amerykański dziennikarz Carlson opowie to, co widział i słyszał osobiście?" - pyta General SVR. Pozostaje czekać na publikację wywiadu.

Sonda Wierzysz w to, że Putina często zastępuje sobowtór? Nie, to kompletna bzdura Uważam, że wszystko na to wskazuje Może tak być, kto wie

Will @TuckerCarlson Expose #Putin's Double?Dear subscribers and guests of the channel! During the interview, a person resembling Russian President Vladimir #Putin gave to American journalist #TuckerCarlson, several interesting embarrassments occurred. In the process of dialogue… https://t.co/3DuOx4SQK5 pic.twitter.com/DSYJNSWkzB— generalsvr_en (@generalsvr_en) February 6, 2024

1) Tucker Carlson is not a journalist, as his Fox News lawyers successfully argued in a slander lawsuit against him: "[Carlson] is not 'stating actual facts' about the topics he discusses..."2) Putin is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping Ukrainian children. pic.twitter.com/Nsn6HZgZJJ— Igor Sushko (@igorsushko) February 6, 2024

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty i znani ludzie! 10/10 tylko dla bystrzaka Pytanie 1 z 10 Kto powiedział: "Więcej światła!"? Archimedes Lech Wałęsa Johann Wolfgang Goethe Dalej