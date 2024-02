Szokujące prezenty dla człowieka Putina! "Putin nie żyje, teraz już można"

General SVR: Wulgarne kpiny z przewodniczącego rosyjskiej Dumy. "Gdy nie ma prezydenta, okazał się zbędny"

Władimir Putin nie żyje i zastępuje go sobowtór, a na Kremlu powstało z tego powodu mocne zamieszanie - takie tezy od miesięcy głosi tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy czy też autor podają się za dawnych agentów służb nadal mających źródła na Kremlu. Warto przypomnieć jednak, że informacje na nim zawarte nie zostały nigdy potwierdzone, także Kreml dementował np doniesienia o zgonie Putina. General SVR wielokrotnie wspominał też o obyczajowym przykręcaniu śruby, jakie przeprowadza teraz w Rosji szef służb Nikołaj Patruszew. Tępieni są zwłaszcza geje. Według autorów tajemniczego profilu zalicza się do nich, przynajmniej według Patruszewa i spółki, przewodniczący rosyjskiej Dumy Wiaczesław Wołodin. Był to "człowiek Putina", ale po jego śmierci, jak twierdzi General SVR, stał się przedmiotem mocno wulgarnych ataków. Co się stało?

"Wołodin otrzymał wczoraj ogromną liczbę bukietów i niemal monotonnych prezentów. Najczęściej dostawał... wibratory"

"Wczoraj były urodziny Wołodina. To były przełomowe urodziny: 60 lat. Wołodin otrzymał ogromną liczbę prezentów i gratulacji, ale dużym pytaniem jest, czy sprawiły mu radość. (...) Wołodin otrzymał wczoraj ogromną liczbę bukietów i niemal monotonnych prezentów. Najczęściej dostawał... wibratory. Różne kolory, kształty i rozmiary, ale bardzo dużo. Prawie wszyscy członkowie tzw. „Biura Politycznego 2.0” zgodzili się na wysyłanie takich prezentów w ramach drwiny" - pisze General SVR. W ten sposób aktualna władza chce zdaniem autorów dać do zrozumienia Wołodinowi, że powinien usunąć się z życia politycznego.

The End of "Vyachek The Bald"Dear subscribers and guests of the channel! The issue of sending the Chairman of the State Duma, Vyacheslav Volodin, to "retirement" can be considered almost approved. Yesterday was Volodin's birthday. It was a milestone birthday: 60 years. Volodin… pic.twitter.com/sU4Gees5DU— generalsvr_en (@generalsvr_en) February 5, 2024

