Władimir Putin naprawdę nie żyje? Plotki szaleją po noworocznym orędziu!

Wracają plotki o tym, że Putin nie żyje. Burza po noworocznym orędziu. To dzieło sztucznej inteligencji?

Pogłoski o tym, że Władimir Putin nie żyje, a ludzie na Kremlu ukrywają to przed światem, krążą od października. Rozpowszechniał je tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb nadal mających kontakty na Kremlu. Nikt tych doniesień nie potwierdzał, Kreml oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Według General SVR Putin zmarł po ataku serca i walce z innymi chorobami. Teraz plotki o rzekomej śmierci Putina wracają w nowej odsłonie. Tym razem dla odmiany nie powtarza ich profil General SVR, ale choćby Anton Geraszczenko, doradca w ukraińskim rządzie, jak również przedstawiciele pewnego think tanku. A wszystko przez noworoczne przemówienie rosyjskiego dyktatora. Niektórzy zauważyli tam coś dziwnego i twierdzą, że obraz prezydenta wygląda na wygenerowane komputerowo dzieło sztucznej inteligencji.

„Z pewnością zwiększy to liczbę krajowych pogłosek o tym, że z prawdziwym Putinem dzieje się coś złego"

"Co się dzieje z jego brodą? Co z nim się stało w ciągu jednej nocy?" - pyta Anton Geraszczenko, pokazując kadry z noworocznego orędzia Putina. Inni mu wtórują. Aktywista Igor Suszko z think tanku Wind Of Change Research Group (WCRG) zaznaczył obszar wokół krawata Putina i napisał na X, czyli Twitterze: „Noworoczne przemówienie Putina zostało wygenerowane komputerowo. Zwróćcie uwagę na obszar szyi awatara”. Jak dodał Suszko, to „całkiem dziwne, że Kreml to zrobił”. „Z pewnością zwiększy to liczbę krajowych pogłosek o tym, że z prawdziwym Putinem dzieje się coś złego, w tym niezweryfikowanych twierdzeń, że prawdziwy Putin zmarł i że jego sobowtór jest chory” - dodał.

i Autor: AP/Gavriil Grigorov

'Putin dead' rumours intensify as Kremlin's New Year message 'delivered by CGI Vlad'https://t.co/UGL8xQu4Hl pic.twitter.com/1qllbx8B5B— Daily Star (@dailystar) January 1, 2024

Putin's New Year's Eve address.What's with his chin? pic.twitter.com/xELCWgBb9V— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 1, 2024

Putin in his New Year's Eve address and Putin on January 1st.What happened to him overnight? Your thoughts? pic.twitter.com/dksyohosyv— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 1, 2024

