Szok! Robot zaatakował człowieka. Cyborg wpił szpony w mężczyznę. To tylko początek?

Obciął głowę pięknej Oldze, bo nie chciała seksu! Wcześniej wypuścili go z więzienia

Padł rozkaz Kim Dzong Una. Kazał przygotować się do wojny. Wymienił jeden kraj

Co się stanie?

Robot zaatakował inżyniera w fabryce Tesli! Wpił mechaniczne szpony w mężczyznę, który naprawiał oprogramowanie w dwóch innych robotach

Sztuczna inteligencja zagraża ludzkości - takie ostrzeżenia słychać już od dawna. Coraz bardziej zaawansowane roboty mogą w końcu wyprowadzić ze zgromadzonych danych wniosek, że ludzie nie są im do niczego potrzebni, a nawet, że są zbyt niedoskonali i tylko przeszkadzają w budowie nowego, wspaniałego świata. Dotychczas wydawało się, że takie ostrzeżenia dotyczą jakiejś dalekiej, nieokreślonej przyszłości. Teraz jednak scenariusze rodem z filmów science fiction zaczynają się spełniać. Daily Mail cytuje raport o wypadkach w pracy, który sławna firma Tesla musiała wysłać władzom Teksasu w związku z ulgami podatkowymi. Okazało się, że w fabryce Giga Texas niedaleko Austin doszło do szokującego incydentu.

Robot wpił szpony w ramię i plecy pracownika. Incydentów mogło być więcej?

Otóż jeszcze w 2021 roku robot Tesli niespodziewanie zaatakował człowieka! Maszyna służąca do chwytania i przenoszenia aluminiowych części samochodowych nagle wpiła szpony w inżyniera zajmującego się właśnie oprogramowaniem dwóch innych znajdujących się w pobliżu uszkodzonych robotów Tesli. Mężczyzna ranny w plecy i ramię zaczął krwawić, a od robota uwolnił go dopiero kolega z pracy, naciskając guzik awaryjny. W raporcie podkreślono, że obrażenia nie były poważne. Jednak prawniczka reprezentująca pracowników kontraktowych Giga Texas Tesli powiedziała DailyMail.com, że liczba wypadków w fabryce mogła jej zdaniem zostać zaniżona we wspomnianym raporcie.

Sonda Czy uważasz, ze sztuczna inteligencja zagraża ludzkości? Tak Nie Trudno powiedzieć

Tesla Robot Attacks Engineer, "Trail Of Blood" On Factory Floor: Report https://t.co/asWQ0odp5p pic.twitter.com/r1pKXoDuFM— NDTV (@ndtv) December 28, 2023

QUIZ PRL. 10 polskich wynalazków, które wstrząsnęły światem Pytanie 1 z 10 Jan Czochralski w 1916 w laboratorium AEG w Berlinie wynalazł metodę, dzięki której działają wszystkie: telewizory i smartfony lampy i fotony kompensatory i kondensatory Dalej