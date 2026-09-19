Rozbierana reklama Sydney Sweeney. Natalia Bukowiecka krytykuje, a internet wypomina jej zdjęcia! "Hipokryzja"

Głos krytyki ze strony polskiej mistrzyni był jednoznaczny. Natalia Bukowiecka podkreślała, że kampania Sydney Sweeney sprowadza ciężką pracę sportsmenek do seksualności i wizerunku. "Nikt z nas nie chce być kojarzony z takim wizerunkiem, bo dla nas sport to zdecydowanie coś więcej niż ładne ciało" – mówiła w rozmowie z Eurosportem. Wskazywała również, że Sweeney nie jest sportowcem, a jej wizerunek został wykorzystany czysto komercyjnie, co nie działa korzystnie dla sportu. "Jest to pewnie seksualizacja, jest w tym dużo złego" – stwierdziła wprost na łamach WP SportoweFakty. Reakcja internautów była jednak natychmiastowa i bezlitosna.

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Natalia Bukowiecka krytykuje Sydney Sweeney, a internet wypomina jej gorące zdjęcia

Gdy tylko krytyczne słowa Bukowieckiej obiegły sieć, komentujący zarzucili jej hipokryzję. Błyskawicznie przypomniano, że lekkoatletka sama ma na koncie odważne sesje zdjęciowe. Przywoływano między innymi jej autorski projekt "NatBOOK" – notes z artystycznymi, częściowo rozbieranymi zdjęciami, który miał służyć jako forma motywacji.

Pod postami i artykułami na ten temat zawrzało. "Czemu kobiety to takie hipokrytki" – pisali internauci, zestawiając jej krytykę z faktem, że media społecznościowe sportsmenki również obfitują w wiele zdjęć w strojach kąpielowych. Komentujący wprost zarzucali jej podwójne standardy, wskazując zgodnie z faktami, że sama chętnie eksponuje swoje ciało.

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Sprawa pokazuje wyraźnie, jak złożony i delikatny jest temat wizerunku kobiet w sporcie. Z jednej strony mamy krytykę uprzedmiotowienia i sprowadzania lat treningów do atrakcyjności fizycznej, z drugiej – oskarżenia o zazdrość i hipokryzję, gdy krytykująca osoba sama nie stroni od pokazywania ciała. Jedno jest pewne: dyskusja wokół kontrowersyjnej reklamy z Sydney Sweeney jeszcze długo się nie skończy.

Chętnie przywoływane zdjęcia Natalii Bukowieckiej i Sydney Sweeney możesz zobaczyć w naszej galerii.

Czemu kobiety to takie hipokrytki pic.twitter.com/c8P3KtmfYx— e-Fejken (@fejken9) September 17, 2026