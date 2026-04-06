Natalia Bukowiecka z siostrą poszła na całość! Nawet w święta nie mogły odpuścić

Za Natalią Bukowiecką kolejny wspaniały występ zakończony medalem. W marcowych Halowych Mistrzostwach Świata w Toruniu najlepsza polska biegaczka na 400 metrów wywalczyła srebro. Do tego wyrównała swój rekord kraju czasem 50,83 s. Po tak świetnym starcie w pełni zasłużyła na chwilę odpoczynku przed startem przygotowań do letniego sezonu. A wszystko zbiegło się w czasie z Wielkanocą, którą gwiazda polskiej lekkoatletyki może w tym roku spędzić z rodziną. I widać, że 28-latka czerpie z tych chwil pełnymi garściami!

Anita Włodarczyk w żałobie. Nie żyje Andrzej Włodarczyk, tata polskiej mistrzyni olimpijskiej

- Cieszę się, że święta spędzę w domu. Chętnie pomogę rodzicom, choć raczej w mniej wymagających pracach - mówiła "Super Expressowi" Bukowiecka, która w trakcie tych przygotowań znalazła czas, aby wraz z siostrą Alicją Kaczmarek skorzystać z okolicznych terenów. Obie biegaczki umiłowały sobie morsowanie, a święta nie stanęły im na przeszkodzie!

Na Instagramie Bukowieckiej, który obserwuje ponad 220 tysięcy użytkowników, w Wielką Sobotę pojawiła się relacja z całej akcji. Zaczęło się niewinnie od bani, ale później siostry-lekkoatletki postanowiły przenieść się nad jezioro! Niskie temperatury nie były dla nich przeszkodą, a zachodzące słońce dodawało klimatu temu wejściu do zimnej wody. Wyraźnie zziębnięte biegaczki zrobiły swoje i z dumą zaprezentowały to fanom!

Natalia Bukowiecka wyszła z piany niczym Afrodyta. Tak szykuje się na nowy sezon

Kim jest Alicja Kaczmarek, siostra Natalii Bukowieckiej?

Kibice Bukowieckiej nie mogą być zdziwieni "przedwczesnym Lanym Poniedziałkiem" - to nie pierwszy raz, gdy lekkoatletka korzysta z okazji do morsowania. Przed halowym sezonem robiła to m.in. na obozie, a pojedyncze wejścia do wody pokazuje także w mediach społecznościowych. Teraz znów towarzyszyła jej młodsza siostra Alicja Kaczmarek, która jest dla 28-latki wielkim wsparciem, a sama stara się iść jej śladem.

23-latka nie tak dawno błyszczała w juniorskich kategoriach. W 2021 roku została m.in. mistrzynią Polski U20 w biegu na 400 metrów przez płotki, a także wystąpiła na ME i MŚ U20. Ze światowego czempionatu przywiozła zresztą srebrny medal w sztafecie mieszanej 4x400 m. Niestety później jej karierę wyhamowały problemy zdrowotne. Od tamtej pory Kaczmarek stara się wrócić do najwyższej formy, co idzie jej z trudem. Nie traci jednak zapału i wciąż wierzy, że stać ją na sukcesy na miarę starszej siostry!