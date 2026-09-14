Sydney Sweeney znów rozebrała się dla kibiców! Krytykę ma w czterech literach

Bartosz Olszewski
KH
2026-09-14 17:23

Nowa kampania reklamowa z udziałem Sydney Sweeney, znanej m.in. z serialu "Euforia", wywołała w internecie prawdziwą burzę. Aktorka, będąca również partnerem kapitałowym reklamowanej marki, wystąpiła w rozbieranym spocie promującym aplikację wśród kibiców sportu. Mimo fali krytyki, Sydney Sweeney zdaje się nią nie przejmować i dolewa oliwy do ognia, publikując kolejne kontrowersyjne i rozbierane materiały!

Wszystko zaczęło się od kampanii "Just sports", w której Sydney Sweeney pozuje całkiem nago, a jej ciało przysłaniają jedynie strategicznie rozmieszczone akcesoria sportowe, takie jak piłki do futbolu, kije hokejowe czy rakiety tenisowe. Spot reklamowy, w którym rozebrana do rosołu aktorka kusi kibiców sportu, m.in. siedząc na koszu do koszykówki, momentalnie stał się viralem i podzielił internautów.

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Uśmiechnięta Sydney Sweeney z piłką do futbolu. Na miniaturze obok trzyma kij baseballowy. O kampanii przeczytasz na SE.
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Sydney Sweeney znów rozebrała się do reklamy i kusi kibiców

Pod adresem aktorki posypały się oskarżenia o "seksualizowanie sportu" i cofanie o dekady walki kobiet o bycie postrzeganymi przez pryzmat talentu i umiejętności, a nie ciała. W sieci zawrzało od komentarzy. "To dosłownie pornografia" – pisali jedni. Inni nawiązywali do jej roli w "Euforii": "Wychodzi na to, że w prawdziwym życiu jest taka sama jak Cassie" – sugerując, że podobnie jak jej postać, desperacko szuka atencji. Wiele sportsmenek i kobiet związanych z branżą sportową wyraziło swoje rozczarowanie, twierdząc że kampania jest kpiną z ich ciężkiej pracy i wysiłków na rzecz równego traktowania.

Jednak Sweeney, zamiast wycofać się lub przeprosić, pokazała raczej, że krytykę ma w "czterech literach". Kilka dni po premierze pierwszej reklamy, w niedzielę, w dniu rozgrywek ligi NFL, opublikowała na swoim Instagramie kolejny post z hasłem "It's gameday" ("Dzień meczowy"). Zawierał on nowe, jeszcze odważniejsze zdjęcia i wideo, na których ponownie pozuje zupełnie rozebrana!

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Oczywiście, nie brakuje również głosów zachwytu. Fani aktorki chwalą jej odwagę i pewność siebie, a niektórzy okrzyknęli ją nawet "Marilyn Monroe naszego pokolenia". W komentarzach przebija się nawet hasło "America is great again (Ameryka znów jest wielka)" nawiązujące do ruchu Make America Great Again związanego z Donaldem Trumpem i ugrupowaniem republikanów, o którego popieranie jest osądzana Sydney Sweeney.

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