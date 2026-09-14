Miliarder po raz pierwszy pokazał się z partnerką! Na charytatywnej imprezie w Wenecji zaroiło się od polskich gwiazd

Martin Kaczmarski z partnerką na imprezie Top Charity

Martin Kaczmarski w sierpniu 2026 roku wzbudził ogromne zainteresowanie wśród kibiców Legii Warszawa. Miliarder, który jest także kierowcą rajdowym (startował m.in. w Rajdzie Dakar i w Pucharze Świata Cross Country), pojawił się na stadionie przy Łazienkowskiej podczas ligowego meczu z Radomiakiem i - jak twierdził "Fakt" - był namawiany do zainwestowania w najbardziej utytułowany polski klub. Teraz o Martinie Kaczmarskim głośno jest jednak z innego powodu. Biznesmen razem ze swoją partnerką widziany był na charytatywnej imprezie Top Charity, którą regularnie organizują Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. Tym razem wydarzenie odbyło się we włoskiej Wenecji, a wśród gości zobaczyć można było takie postacie jak: Ewa Chodakowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, jej mąż - Radosław Majdan i Olivier Janiak. Warto dodać, że Martin Kaczmarski ze swoją ukochaną - wybitną triathlonistką - Alicją Pyszką na oficjalnej imprezie pojawił się po raz pierwszy.

Czym jest Top Charity?

Partnerka biznesmena swoją obecnością na imprezie Top Charity 2026 pochwaliła się w specjalnym wpisie na Instagramie.

Małgorzata Rozenek zaprezentowała trzy twarze na jednej imprezie! Gwiazdy na balu TOP Charity u Omeny Mensah

Czasem robimy razem szalone sportowe wyczyny, które są o tym, co napędza NAS. Dzisiaj jesteśmy na TOP CHARITY Venice Experience, bo poprzez takie wydarzenia możemy nieść pomoc innym. Napisać, że pomoc innym jest ważna, to banał. Ale czy w tak banalnym zdaniu nie tkwi sedno człowieczeństwa? Wielkie ukłony, Omenaa Mensah, za to, że angażujesz się w takie projekty jako filantropka i łączysz ludzi w szczytnym celu. Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że możemy być częścią tego doświadczenia

- napisała Alicja Pyszka. Założona przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę Top Charity jest - jak czytamy na stronie wydarzenia - największą i najbardziej prestiżową inicjatywą filantropijną w Europie.

Jej misją jest łączenie liderów ze świata biznesu, sztuki i mediów wokół wspólnego zaangażowania na rzecz odpowiedzialnego i skutecznego wpływu społecznego. Uruchomiona w 2022 r. inicjatywa szybko stała się jedną z najważniejszych platform filantropijnych w Europie. Otwarty i apolityczny charakter TOP CHARITY opiera się na zasadach przejrzystości, współpracy międzysektorowej i długoterminowych zmian społecznych

- podkreślają autorzy notki.

Galeria: Impreza Top Charity w Wenecji. Martin Kaczmarski z partnerką i inni

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