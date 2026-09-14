"Taniec z Gwiazdami". Wirujące ciało Joanny Jędrzejczyk niemal zupełnie odkryte! Ludzie aż drżeli z ekscytacji

Ultrazmysłowy występ Joanny Jędrzejczyk w drugim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami"

Jesienna edycja show "Taniec z Gwiazdami" rozpoczęła się w niedzielę, 6 września. Sportowi kibice od początku szczególnie uważnie obserwują, jak na parkiecie radzi sobie Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC i prawdziwa legenda polskiego MMA. W pierwszym odcinku fighterka zaprezentowała się przyzwoicie, a jej występ (w parze z Kamilem Kuroczką) oceniony został na 22 punkty. Prawdziwą furorę zrobiła kreacja Joanny Jędrzejczyk, która wprost zmiotła konkurencję. Jak się jednak okazało w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" (13 września), był to tylko wstęp po ultarzmysłowego występu. Wirujące ciało Joanny Jędrzejczyk było niemal zupełnie odkryte! Ludzie aż drżeli z ekscytacji, patrząc na popisy mistrzyni MMA i Kamila Kuroczki. Nawet jurorzy byli pod wrażeniem!

Ja dzisiaj daję tobie nową ksywkę - hotówka!

- wypalił Tomasz Wygoda. W galerii prezentujemy gorące zdjęcia Joanny Jędrzejczyk z programu "Taniec z Gwiazdami" i nie tylko.

49

"Taniec z Gwiazdami". Joanna Jędrzejczyk przetrwała, zapunktowała i walczy dalej

Joanna Jędrzejczyk jeszcze zanim rozpoczął się program "Taniec z Gwiazdami", wzbudzała wielkie zainteresowanie. Co prawda gwiazdy sportu to stały element w tanecznym show, ale jednak była mistrzyni UFC to zupełnie inna półka niż większość dotychczasowych sportsmenek, które brały udział w "TzG". Joanna Jędrzejczyk już na imprezie integracyjnej przyćmiła innych uczestników show. Wiele osób zresztą w zawodniczce MMA upatrywało jedną z faworytek do zgarnięcia Kryształowej Kuli. Wielkim atutem fighterki jest świetnie przygotowane do wysiłku ciało i znakomita kondycja. Na razie jednak - jeśli chodzi o sam taniec - Joanna Jędrzejczyk jakoś bardzo nie błyszczy - w drugim odcinku także zdobyła 22 punkty (na 40 możliwych). Jednak pamiętajmy o tym, że była mistrzyni UFC walczy do samego końca. A dwa odcinki "Tańca z Gwiazdami" potraktujmy jako pierwszą rundę. Przetrwała, zapunktowała i jedzie dalej.

"Taniec z Gwiazdami". Zdjęcia Joanny Jędrzejczyk przyspieszyły bicie serca panów. "Wyglądasz hot", Fiu, fiu, jaka figura"