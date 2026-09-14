Kibice skandowali jego imię. Dwa tygodnie później nadeszła tragiczna wiadomość

Informację o śmierci byłego golkipera przekazał jego syn, Martin Miklosko. Wiadomość została opublikowana za pośrednictwem oficjalnych kanałów londyńskiego klubu.

Miklosko trafił do West Hamu w styczniu 1990 roku i szybko zapisał się w historii zespołu. Był jednym z pionierów, którzy przecierali czeskim zawodnikom szlaki do angielskiej piłki. Już w kolejnym roku został wybrany Piłkarzem Sezonu. Później reprezentował także barwy Queens Park Rangers, a po zakończeniu kariery wrócił do West Hamu, gdzie pracował jako trener bramkarzy.

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W drużynie narodowej Czechosłowacji, a następnie Czech, zanotował łącznie 42 występy. Znalazł się również w kadrze na mistrzostwa świata w 1990 roku. W 2022 roku rozpoczął pracę w zarządzie Banika Ostrawa.

Najtrudniejszą walkę w swoim życiu stoczył jednak poza boiskiem. Kilka lat temu zdiagnozowano u niego nowotwór po wykryciu guza w okolicy biodra. Przeszedł operację, lecz później choroba zaatakowała ponownie. Kolejny guz pojawił się w żołądku, a z czasem lekarze wykrywali następne ogniska. Specjaliści rekomendowali chemioterapię, ale Miklosko zdecydował się z niej zrezygnować.

It is with deep and profound sadness that West Ham United announces the passing of legendary former goalkeeper and coach, Luděk Mikloško.Rest in peace Luděk, our beloved, inspirational goalkeeper and gentle giant of a man. pic.twitter.com/DDqjCbcHZQ— West Ham United (@WestHam) September 14, 2026

– Zdecydowałem się nie poddawać chemioterapii, ponieważ chcę żyć normalnie – mówił, zaznaczając, że leczenie wykluczyłoby go z pracy, podróżowania i kontaktu z kolegami. – Mam wokół siebie wspaniałych ludzi, pracę i piłkę nożną, która jest moim życiem. Chcę kontynuować grę tak długo, jak to możliwe – tłumaczył.

Do swojej decyzji pozostawał konsekwentny niemal do ostatnich dni. Mimo postępującej choroby jeszcze w ostatnich miesiącach angażował się w pracę dla Banika. Z czasem jego stan zdrowia coraz bardziej się pogarszał, dlatego coraz rzadziej można było spotkać go na stadionie.

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Jeszcze dwa tygodnie przed śmiercią pojawił się na spotkaniu Banika z Sigmą Ołomuniec. Zawodnicy wyszli wówczas, by go przywitać, a kibice na trybunach skandowali jego imię.