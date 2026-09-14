Klaudia Kazimierska w bardzo prywatnej odsłonie! Te zdjęcia złotej medalistki rozczulą każdego

Klaudia Kazimierska radzi sobie nie tylko w sporcie

Klaudia Kazimierska to niezwykła kobieta. Trenująca na stałe w USA polska biegaczka w sobotę, 12 września, wygrała bieg na 1500 metrów z czasem 3:57,55 podczas Ultimate Championship. To nie pierwszy wielki sukces lekkoatletki w kończącym się sezonie. Przypomnijmy, że w sierpniu - podczas mistrzostw Europy - nasza reprezentantka na tym samym dystansie sięgnęła po srebrny medal. A to nie koniec! Już we wrześniu - podczas finału Diamentowej Ligi - pobiegła z najlepszym czasem na świecie (3:54,05). W tym roku Klaudia Kazimierska zdobyła także dwa złote krążki na mistrzostwach Polski i dwa razy biła rekord kraju na dystansie 1500 m. Nasza wspaniała lekkoatletka jednak nie samym sportem żyje. Sportsmenka świetnie radzi sobie w nauce, czego najlepszym dowodem jest to, że w 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analiza matematyczna. Z kolei wielką miłością Klaudii Kazimierskiej są koty. Jej zdjęcia z futrzakami rozczulą każdego. W galerii pokazujemy bardzo prywatne oblicze naszej wspaniałej lekkoatletki.

Galeria: Klaudia Kazimierska w wersji prywatnej

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Klaudia Kazimierska przeniosła się do USA

Polska biegaczka jest przykładem na to, że marzenia są po to, by je realizować. Przed pięcioma laty Klaudia Kazimierska zagrała va bankqe. Opuściła swój rodzinny Włocławek, z dwiema walizkami pod pachą i zdjęciami kotów, i osiadła w USA. Zmiana miejsca zamieszkania okazała się strzałem w dziesiątkę, nie tylko z powodów sportowych.

Klaudia Kazimierska po rekordzie Polski. "Trzeba biegać jeszcze szybciej"

Myślę, że pobyt tutaj dużo mnie nauczył, takiej właśnie otwartości, bo ludzie są tutaj otwarci. Często mówią, że to jest fałszywe, że może to nie jest do końca szczere w tym wszystkim, ale według mnie ludzie, którym ja się otaczam, są bardzo szczerzy i są bardzo otwarci i ciepli. Ja tego od nich trochę przejęłam i wydaje mi się, że jak przylatuję do Polski, to nie przełącza mi się ten włącznik na taką trochę polską, słowiańską mentalność, tylko cały czas trzymam się w tym moim amerykańskim luzie i próbuję to przenieść na polski grunt, bo nie musimy się tak wszystkim przejmować. Nie tylko w bieganiu, ale też w życiu!

- wyznała Klaudia Kazimierska w rozmowie z serwisem Bieganie.pl