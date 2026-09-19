Europa buduje najdłuższy tunel świata! Pociągi pojadą aż 250 km/h

Pod Alpami powstaje najdłuższy tunel kolejowy świata. Pociągi pojadą 250 km/h

Gigantyczny tunel powstaje w Europie! Prace nad Tunelem Bazowym Brenner trwają od 2007 roku. Konstrukcja przecina masyw alpejski, schodząc w niektórych miejscach na głębokość 1400 metrów pod szczytami. We wrześniu 2025 roku inżynierom udało się sforsować ostatni odcinek skalny w jednym z kluczowych miejsc.

Długość Tunelu Bazowego Brenner wyniesie 55 km. Po połączeniu go z istniejącą już przeprawą z Tulfes do Innsbrucka, inżynierowie oddadzą do użytku tunel o łącznej długości 64 km. Będzie to najdłuższa podziemna trasa kolejowa na świecie.

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Z 80 do 25 minut pod Alpami. Szybka podróż przez góry

Dzięki nowemu tunelowi czas przejazdu na trasie Austria–Włochy bardzo się skróci. Pokonanie dystansu z Innsbrucka do Fortezzy pochłania dziś blisko 80 minut. Gdy tunel zostanie oddany do użytku, podróż potrwa zaledwie 25 minut, a pociągi pomkną z prędkością 250 km/h.

Tunel to nie tylko udogodnienie dla podróżnych. Przez słynną przełęcz Brenner przejeżdża rocznie przeszło 2,5 mln samochodów ciężarowych. Oddanie podziemnej przeprawy pozwoli przenieść sporą część transportu ze stromych dróg bezpośrednio na tory.

Budżet projektu szacowany jest na 8,8 mld euro. Pieniądze na jego realizację wykładają wspólnie Rzym, Wiedeń i Bruksela. Koniec prac przewidziany jest na 2031 rok, a rok później na trasę wyruszą pierwsze składy. Docelowo nowa linia wejdzie w skład szlaku komunikacyjnego przecinającego Europę z Helsinek aż do sycylijskiego Palermo.

It will be the world's longest underground railway tunnel: the Brenner Base Tunnel connects Austria to Italy. This huge construction project is at heart of the north-south railway link in central Europe.Watch #MadeInEurope tonight at 20:30 CET on Euronews. pic.twitter.com/LnRqg0sidQ— euronews (@euronews) May 1, 2026

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