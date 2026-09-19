Groźny wypadek na lotnisku. Samochód uderzył w samolot, kierowca ciężko ranny

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-19 13:23

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę nad ranem na lotnisku w Monachium. Samochód należący do firmy sprzątającej wjechał w stojący na płycie samolot, a następnie uderzył w schody pasażerskie. Kierowca został ciężko ranny i trafił do szpitala śmigłowcem.

Wieża kontroli lotów. Na miniaturze radiowóz policji. O groźnym wypadku na lotnisku przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Zderzenie z samolotem

Według informacji przekazanych przez monachijską policję, do wypadku doszło około godziny 3. Auto poruszające się po bocznej części lotniska najpierw uderzyło w silnik samolotu, który był przygotowywany do obsługi naziemnej. Siła zderzenia była tak duża, że pojazd odbił się i wpadł w schody wejściowe dla pasażerów.

Kierowca doznał poważnych obrażeń. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Policja bada przyczyny

Jak przekazała rzeczniczka monachijskiej policji, wstępne ustalenia wskazują, że tuż przed zderzeniem kierowca mógł mieć „problemy zdrowotne”. To właśnie ten wątek jest obecnie jednym z głównych kierunków śledztwa.

Funkcjonariusze podkreślają, że w żadnym momencie nie było zagrożenia dla innych osób znajdujących się na terenie lotniska.

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Na szczęście wypadek nie wpłynął na funkcjonowanie portu lotniczego. W Monachium obowiązuje zakaz lotów nocnych między północą a godziną 5 rano, dlatego w chwili zdarzenia nie odbywały się żadne operacje pasażerskie.

Policja kontynuuje ustalanie dokładnych okoliczności tego nietypowego i groźnego incydentu.

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