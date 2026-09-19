Samochód wjechał w bramę policyjnego kompleksu. Potężna eksplozja zabiła co najmniej 31 osób

Atak na kompleks policyjny

Do tragedii doszło w piątek po południu. Według ustaleń służb, pojazd wypełniony ładunkami wybuchowymi wjechał z impetem w bramę kompleksu, gdzie mieści się komenda policji, biuro ds. zwalczania terroryzmu oraz kwatera oddziałów specjalnych. Siła eksplozji była tak duża, że natychmiast wywołała chaos i zniszczenia na ogromną skalę.

Tuż po wybuchu napastnicy otworzyli ogień do funkcjonariuszy. W kompleksie przez wiele godzin trwała wymiana ognia między napastnikami a siłami bezpieczeństwa. Jak przekazał przedstawiciel policji, był to atak samobójczy, a część napastników nadal znajdowała się na terenie obiektu w nocy z piątku na sobotę.

Zawalenie meczetu

Eksplozja doprowadziła do zawalenia dachu meczetu znajdującego się na terenie kompleksu. Konstrukcja runęła na modlących się wiernych. Fala uderzeniowa poważnie uszkodziła także okoliczne domy i sklepy, zwiększając liczbę rannych i skalę zniszczeń.

Podejrzenia wobec TTP

Na razie żadna organizacja nie przyznała się do przeprowadzenia ataku. Podejrzenia służb kierują się jednak w stronę pakistańskich talibów z Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). To brutalna organizacja odpowiedzialna za liczne zamachy i ataki na instytucje państwowe, znana z powiązań z afgańskimi talibami.

Według władz Pakistanu wielu bojowników TTP ukrywa się w Afganistanie od czasu przejęcia władzy w Kabulu przez talibów w 2021 r. Kabul zaprzecza tym oskarżeniom, jednak napięcia między państwami pozostają wysokie.

Trwają działania służb

Siły bezpieczeństwa nadal zabezpieczają teren i poszukują sprawców, którzy mogli przeżyć wymianę ognia. Bilans ofiar może wzrosnąć, ponieważ wielu rannych jest w stanie krytycznym.

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