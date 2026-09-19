Nadchodzi pogodowy kataklizm. Gwałtowne ulewy i powodzie błyskawiczne mogą przynieść śmiertelne żniwo

USA pod wodą. Eksperci ostrzegają przed katastrofą

Według prognoz cytowanych przez „Washington Post”, w atmosferze nad USA znajduje się wyjątkowo dużo wilgoci. To efekt rekordowo ciepłych wód Pacyfiku oraz nasilającego się zjawiska El Niño, które sprzyja gwałtownym zjawiskom pogodowym. Już w środę w Nowym Meksyku doszło do tragicznej powodzi błyskawicznej – zginęły trzy osoby.

Serwis AccuWeather przewiduje, że od Dakoty Południowej po Michigan może spaść nawet 25–100 mm deszczu. Największe ryzyko dotyczy części Iowa, Minnesoty i Wisconsin. Ulewy mogą zalewać drogi, nisko położone tereny oraz utrudniać zbiory kukurydzy i soi – kluczowych dla amerykańskiego rolnictwa.

NWS alarmuje: trzeci stopień zagrożenia. Burze przejdą kilka razy nad tymi samymi miejscami

Krajowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia dla wschodniej Iowa, północnego Illinois i północnej Indiany. Weather Prediction Center określiło zagrożenie jako umiarkowane – trzeci stopień w czterostopniowej skali. To oznacza realne ryzyko powodzi błyskawicznych, zwłaszcza że prognozowane są kolejne fale burz przechodzące nad tymi samymi obszarami.

Meteorolodzy ostrzegają, że sytuacja może zmieniać się dynamicznie, a lokalne służby już przygotowują się na możliwe ewakuacje.

Zagrożenie przesuwa się na wschód. Ohio, Pensylwania i Catskill w centrum żywiołu

W niedzielę strefa intensywnych opadów przesunie się przez dolinę Ohio w kierunku północno-wschodnich stanów. AccuWeather przewiduje lokalnie kilka cali deszczu, zwłaszcza od północno-wschodniej Pensylwanii po góry Catskill. Gleba jest już mocno nasycona po wcześniejszych ulewach, co zwiększa ryzyko podtopień.

NWS w Nowym Jorku ostrzega, że w niedzielę po południu i wieczorem możliwe są gwałtowne ulewy i burze, które mogą sparaliżować ruch uliczny.

Powodzie błyskawiczne, zalane ulice i niebezpieczne fale na wybrzeżu

Synoptycy przewidują lokalne podtopienia ulic, zalewanie terenów ze słabym odpływem wody oraz powodzie błyskawiczne. To jednak nie koniec zagrożeń. W przyszłym tygodniu na wybrzeżu od Long Island na południe mogą pojawić się wysokie fale, silne prądy wsteczne i podtopienia wywołane przypływem.

USA szykują się na wyjątkowo trudne dni, a meteorolodzy apelują o śledzenie komunikatów i zachowanie ostrożności.

Pogodowy test dla znawców zjawisk atmosferycznych. Rozpoznasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 Co widzimy/słyszymy pierwsze z większej odległości - grzmot czy błyskawicę? Grzmot Błyskawicę Następne pytanie