Tak bawią się Filip Chajzer i jego młoda żona! Wesele w samym sercu Krakowa

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-19 19:24

Filip Chajzer w sobotnie popołudnie powiedział sakramentalne "tak". 42-letni gwiazdor poślubił zaledwie 20-letnia Biankę. Po ślubie w jednym z krakowskich kościołów para młoda razem z weselnikami przeniosła się do restauracji, by tam dalej świętować ten wyjątkowy dzień.

Filip Chajzer jest już po ślubie! 

Ten rok jest wyjątkowy dla Filipa Chajzera. Dawny gwiazdor TVN-u wykończył swoje wymarzone mieszkanie w Krakowie. W pierwszym kwartale roku ruszył z własnym podcastem. Projekt dosłownie zmienił jego życie. Podczas pracy nad pierwszymi odcinkami poznał młodziutką producentkę podcastów. Dla prezentera była to miłość od pierwszego wejrzenia. Para szybko zaczęła się spotykać.

W maju 42-letni Filip Chajzer i 20-letnia Bianka byli już po zaręczynach. Mimo bardzo krótkiego stażu związku zdecydowali się razem iść przez życie. Nie dla nich krótkie narzeczeństwo. W sobotę, 19 września przed godzina 13:00 stawili się przed ołtarzem jednego z krakowskich kościołów.

Państwo młodzi ślubowali miłość aż po grób w obecności najbliższej rodziny oraz przyjaciół. Wśród gości nie pojawiło się wiele twarzy show-biznesu, ale nie zabrakło gwiazdy najbliższej Filipowi, czyli jego ojca. Zygmnut Chajzer z uśmiechem patrzył, jak jego syn składa przysięgę małżeńską

Zobacz również: Jedna romantyczna, druga z charakterem. Suknie ślubne żon Filipa Chajzera i Rafała Brzozowskiego

Tak się bawią Filip Chajzer i jego młoda żona na weselu

Po ceremonii w kościele nowożeńcy oraz ich goście przenieśli się do restauracji. Wesele odbyło się w samym centrum Krakowa. Już kilka tygodni temu pojawia się informacja, że Filip i Bianka na miejsce weselnego przyjęcia wybrali lokal należący do przyjaciela prezentera.

Restauracja na ten dzień była zamknięta dla innych gości. Dzięki temu para młoda mogła świętować w spokoju. Mimo prywatnego charakteru wesela para młoda chętnie pozowała paparazzi do zdjęć, a uśmiechy nie schodziły im z twarzy. W otoczeniu ukochanych osób weszli w nowy etap życia.

Parze młodej życzymy wszystkiego najlepszego!

Zobacz również: Filip Chajzer ożenił się z 20-letnią Bianką. Na ceremonii zabrakło jej matki i syna dziennikarza. Znamy powód

Filip Chajzer i jego żona Bianka machają do paparazzi podczas wesela. O szczegółach ślubu w Krakowie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 36
Zygmunt Chajzer i Robert Motyka zdradzają szczegóły "Idź na całość". Będzie się działo!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FILIP CHAJZER
ŚLUBY GWIAZD
ŚLUB