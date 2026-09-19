Tak bawią się Filip Chajzer i jego młoda żona! Wesele w samym sercu Krakowa

Filip Chajzer jest już po ślubie!

Ten rok jest wyjątkowy dla Filipa Chajzera. Dawny gwiazdor TVN-u wykończył swoje wymarzone mieszkanie w Krakowie. W pierwszym kwartale roku ruszył z własnym podcastem. Projekt dosłownie zmienił jego życie. Podczas pracy nad pierwszymi odcinkami poznał młodziutką producentkę podcastów. Dla prezentera była to miłość od pierwszego wejrzenia. Para szybko zaczęła się spotykać.

W maju 42-letni Filip Chajzer i 20-letnia Bianka byli już po zaręczynach. Mimo bardzo krótkiego stażu związku zdecydowali się razem iść przez życie. Nie dla nich krótkie narzeczeństwo. W sobotę, 19 września przed godzina 13:00 stawili się przed ołtarzem jednego z krakowskich kościołów.

Państwo młodzi ślubowali miłość aż po grób w obecności najbliższej rodziny oraz przyjaciół. Wśród gości nie pojawiło się wiele twarzy show-biznesu, ale nie zabrakło gwiazdy najbliższej Filipowi, czyli jego ojca. Zygmnut Chajzer z uśmiechem patrzył, jak jego syn składa przysięgę małżeńską.

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Tak się bawią Filip Chajzer i jego młoda żona na weselu

Po ceremonii w kościele nowożeńcy oraz ich goście przenieśli się do restauracji. Wesele odbyło się w samym centrum Krakowa. Już kilka tygodni temu pojawia się informacja, że Filip i Bianka na miejsce weselnego przyjęcia wybrali lokal należący do przyjaciela prezentera.

Restauracja na ten dzień była zamknięta dla innych gości. Dzięki temu para młoda mogła świętować w spokoju. Mimo prywatnego charakteru wesela para młoda chętnie pozowała paparazzi do zdjęć, a uśmiechy nie schodziły im z twarzy. W otoczeniu ukochanych osób weszli w nowy etap życia.

Parze młodej życzymy wszystkiego najlepszego!

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