Daria z Love is Blind zadebiutowała w telewizji. Fani wprost ocenili jej występ

Daria Rybak-Lenz zapisze się w historii jako jedyna uczestniczka polskiej edycji produkcji Love is Blind z udanym zakończeniem matrymonialnym. Tylko ona znalazła przed kamerami prawdziwą miłość i poślubiła swojego wybranka. Reszta bohaterek telewizyjnego eksperymentu odrzuciła zaloty panów lub szybko zakończyła swoje relacje. Marta ostatecznie rozstała się z partnerem niedługo po zakończeniu nagrań. Z kolei Malika zrezygnowała z ceremonii ślubnej z powodu bolesnej zdrady ze strony narzeczonego.

Daria Rybak-Lenz z Love is Blind w programie Halo tu Polsat

Telewizyjne małżeństwo Darii i Filipa przetrwało próbę czasu i para obchodziła niedawno pierwszą rocznicę ślubu. Świeżo upieczona celebrytka nie zamierza jednak marnować swojej popularności i aktywnie rozwija karierę. Postanowiła połączyć zdobytą rozpoznawalność z wielką pasją do sportu. Doświadczona instruktorka fitness przyjęła propozycję współpracy z Telewizją Polsat. W sobotni poranek 19 września wystąpiła w nowym paśmie śniadaniowym stacji jako prowadząca autorski kącik. Jej format skupia się przede wszystkim na aktywności fizycznej oraz promowaniu zdrowych nawyków.

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Debiut Darii w Halo tu Polsat oceniony przez widzów

Internetowi twórcy nierzadko spotykają się z falą ostrej krytyki podczas prób podboju tradycyjnych mediów. Zmiana formatu często wiąże się z negatywnym odbiorem ze strony wymagającej publiczności. Tym razem jednak stało się zupełnie inaczej. Oglądający byli pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu gwiazdy i nie szczędzili jej pozytywnych słów. Zostawili w sieci mnóstwo pochlebnych opinii na temat jej sobotniego cyklu. Internauci zgodnie zadeklarowali chęć oglądania Darii w kolejnych wydaniach porannego show stacji.

- Co za energia !!🔥 Daria jak zawsze petradaaaa!!

- Daria super 👏Pełen luz, humor, no mega 😀Nie jedna prowadząca mogłaby się wiele od Ciebie nauczyć.

- Energia , wszystko było extra! Było super, ale zdecydowanie chce więcej i dłużej! Daria, proszę , stwórz jakiś dłuższy film treningowy( jakieś 40 min czy coś ) . I need this Girl!

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