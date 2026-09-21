Marta Nawrocka zadała szyku w USA w total looku! Tak się prezentowała pierwsza dama

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka przebywali z wizytą w Stanach Zjednoczonych od 19 do 23 września, skupiając się na relacjach polsko-amerykańskich i kontaktach z Polonią, a wizytę rozpoczęli od hołdu pod Survivor Tree.

Kluczowym elementem wizyty były spotkania z Polonią w Nowym Jorku, w tym msza święta i spotkanie w szkole, podczas których podkreślano międzypokoleniowy charakter społeczności i przekazywanie polskich tradycji.

Marta Nawrocka zaprezentowała minimalistyczny komplet w odcieniu chłodnej szarości, składający się z krótkiej marynarki o architektonicznym kroju i spódnicy midi, który przyciągnął uwagę i wpisał się w aktualne trendy modowe.

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniu 19 września. Towarzyszyła mu żona, Marta Nawrocka. Plan wizyty, trwającej do 23 września, obejmował liczne spotkania i wydarzenia, koncentrujące się na relacjach polsko-amerykańskich oraz interakcjach z Polonią. Inauguracyjnym punktem programu było złożenie hołdu ofiarom zamachów z 11 września. Para Prezydencka odwiedziła Survivor Tree przy pomniku upamiętniającym te tragiczne wydarzenia, rozpoczynając tym samym oficjalną część wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Spotkania z Polonią w Nowym Jorku

Drugi dzień wizyty poświęcony był w dużej mierze społeczności polonijnej. W niedzielę, 20 września, Prezydent i Pierwsza Dama wzięli udział w mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, celebrując 130-lecie istnienia parafii. Później para prezydencka spotkała się z członkami Polonii w Christ the King High School w Queens. Wydarzenie to zgromadziło różnorodne grupy wiekowe – od dzieci i młodzieży po dorosłych. Podczas spotkania miało miejsce wręczenie odznaczeń państwowych. Kancelaria Prezydenta w swoim oficjalnym komunikacie akcentowała międzypokoleniowy wymiar nowojorskiej Polonii.

Pierwsza dama Marta Nawrocka także podkreśliła znaczenie tego zjawiska. Na swoich profilach w mediach społecznościowych opisała to spotkanie jako dowód na istnienie wspólnoty, w której polskie tradycje, język i wartości są pielęgnowane i przekazywane następnym generacjom.

- Ta międzypokoleniowa wspólnota najlepiej pokazuje, że polskie tradycje, język i wartości są z dumą przekazywane kolejnym pokoleniom – napisała Pierwsza Dama RP.

Marta Nawrocka zadała szyku

Pomimo wagi spotkania z Polonią i celów wizyty, elementem, który również wzbudził zainteresowanie, była stylizacja pierwszej damy. Wybrany przez nią komplet harmonizował z trendami modowymi prezentowanymi na jesiennych wybiegach czołowych projektantów. Marta Nawrocka wybrała dopasowany zestaw w tonacji chłodnej szarości. Centralnym punktem stroju była krótka marynarka o geometrycznym, pudełkowym kroju, sięgająca linii talii. Charakteryzowała się stójką zamiast tradycyjnego kołnierza, subtelną kieszenią na piersi oraz wyraźnie zarysowanymi ramionami, co nadawało jej współczesny, niemal architektoniczny wyraz.

Uzupełnieniem marynarki była spódnica midi z wysokim stanem. Jej prosty fason, delikatnie rozszerzający się ku dołowi i sięgający połowy łydki, zapewniał elegancję bez wrażenia przestarzałości. Oba elementy stroju utrzymane były w identycznym kolorze, tworząc monochromatyczną i spójną całość.

W naszej galerii zobaczysz stylizację Marty Nawrockiej w USA:

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