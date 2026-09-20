Wzruszające sceny na Greenpoincie. Marta Nawrocka wpadła w objęcia Sybiraczki, prezydent uściskał gwiazdę telewizji

Prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka wzięli udział w niezwykle poruszającej mszy na Greenpoincie, spotykając się z Polonią.

Największe emocje wywołały wzruszające spotkania z 99-letnią Sybiraczką Heleną Knapczyk oraz Ritą Cosby, córką bohatera Powstania Warszawskiego.

Przeczytaj, dlaczego te historyczne chwile na długo pozostaną w pamięci i jakie niezwykłe historie kryją te spotkania.

Kiedy prezydent wraz z małżonką pojawił się w kościele św. Stanisława Kostki, zgromadzeni wierni przywitali ich długimi oklaskami. Świątynia, od ponad 130 lat będąca jednym z najważniejszych miejsc dla nowojorskiej Polonii, wypełniła się po brzegi. Mszy świętej z udziałem prezydenta i pierwszej damy przewodniczył polski duchowny, biskup pomocniczy diecezji Brooklynu Witold Mroziewski. Nawroccy wchodzili niespiesznie, zatrzymywali się przy wiernych, ściskali im dłonie i zamieniali z nimi kilka słów.

Pierwsza dama wpadła w ramiona Heleny Knapczyk

Najbardziej wzruszający moment nastąpił podczas spotkania z 99-letnią Heleną Knapczyk. Prezydent serdecznie uścisnął bohaterkę, a Marta Nawrocka wpadła w jej objęcia. Przez chwilę obie kobiety trwały w mocnym, pełnym emocji uścisku.

Helena Knapczyk jest jedną z ostatnich żyjących Sybiraczek. Gdy miała 13 lat, Sowieci zabrali jej rodzinę z domu w okolicach Lwowa. W lutym 1940 roku została wywieziona bydlęcym wagonem na Syberię. Przeżyła głód, mróz sięgający minus 50 stopni i wielogodzinną pracę przy wyrębie drzew. Z Syberii jej tułacza droga prowadziła przez Uzbekistan, Iran, Indie, Pakistan, Tanzanię i Wielką Brytanię. W 1959 roku wraz z mężem zamieszkała w Stanach Zjednoczonych.

Od dziesięcioleci opowiada młodym ludziom o sowieckich represjach i walczy o zachowanie pamięci o Polakach zesłanych na Syberię. Jest autorką wspomnień „Śladami losów przez cztery kontynenty” oraz wieloletnią działaczką polskich organizacji kombatanckich.

Serdeczne uściski prezydenta z Ritą Cosby

Równie przejmujące było spotkanie z Ritą Cosby, znaną amerykańską dziennikarką polskiego pochodzenia. Prezydent i pierwsza dama przywitali ją niezwykle serdecznie i mocno ją uściskali.

Rita Cosby jest córką Ryszarda Kossobudzkiego, żołnierza Armii Krajowej i uczestnika Powstania Warszawskiego. Jako nastolatek walczył przeciwko Niemcom, został ciężko ranny, a następnie trafił do obozu jenieckiego. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i przez wiele lat nie opowiadał córce o swoich dramatycznych przeżyciach.

Jego historię Rita Cosby opisała później w książce „Quiet Hero: Secrets from My Father’s Past”.

Dodajmy, że prezydent Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych 19 września. Jej głównym punktem będzie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wizyta potrwa do 23 września.