Jan Kanthak kończy 35 lat! Mało kto wie, że jest mężem pięknej modelki

Jan Kanthak, polityk, poślubił Angelikę Lipę, modelkę. Ceremonia ślubna odbyła się 14 maja 2024 roku w Kazimierzu Dolnym.

Para zaręczyła się w 2023 roku, a informacja o zaręczynach została oficjalnie ogłoszona 9 czerwca 2023 roku w mediach społecznościowych.

Angelika Lipa to 27-letnia modelka z Krasnegostawu, która zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie "Look of the Year".

Przed oficjalnym ogłoszeniem zaręczyn, Jan Kanthak konsekwentnie chronił swoje życie prywatne. Dopiero w 2023 roku, po zaręczynach, w wywiadzie dla "Super Expressu" ujawnił swój status związku, deklarując miłość.

- Tak, jesteśmy zaręczeni. Zakochałem się nie tylko w Lubelszczyźnie, ale także na Lubelszczyźnie - powiedział nam wówczas.

Informacja o zaręczynach została oficjalnie przekazana 9 czerwca 2023 roku, kiedy Jan Kanthak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie swojej narzeczonej, Angeliki Lipy, prezentującej pierścionek zaręczynowy. Biżuteria charakteryzuje się kwadratowym oczkiem, otoczonym mniejszymi kamieniami, co nadaje jej prosty, lecz wyrafinowany charakter.

Ceremonia ślubna

Uroczystość zaślubin miała miejsce 14 maja 2024 roku w Kazimierzu Dolnym, w zabytkowym kościele. Panna młoda, Angelika Lipa, wybrała na tę okazję prostą, lecz elegancką suknię ślubną, która podkreślała jej sylwetkę. Jej stylizację dopełniał delikatny makijaż oraz fryzura z ułożonymi w fale włosami.

Wpis Jana Kanthaka w mediach społecznościowych, opatrzony krótkim komentarzem "Powiedziała tak", wywołał falę gratulacji. Wśród osób składających życzenia znaleźli się zarówno koledzy z partii, jak i inni politycy, w tym były poseł Konfederacji Artur Dziambor, który napisał "Gratulacje, powodzenia".

Internauci również licznie dołączyli do życzeń: "Śliczna dziewczyna. Gratuluję i powodzenia"; "Gratulacje, piękna narzeczona"; "Śliczna z was para, gratulacje" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.

Kim jest Angelika Lipa?

Angelika Lipa, obecnie małżonka Jana Kanthaka, jest 27-letnią modelką pochodzącą z Krasnegostawu. Jej kariera w modelingu obejmuje znaczące osiągnięcie – zdobycie tytułu najpiękniejszej modelki świata w konkursie "Look of the Year", gdzie rywalizowała z 70 innymi uczestniczkami.

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