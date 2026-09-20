Filip Chajzer wybrał tę restaurację na wesele. Cena steku robi wrażenie

Chajzer pokazał kulisy wesela. Sprawdziliśmy, ile kosztują dania w wybranym przez niego lokalu

Filip Chajzer 19 września 2026 roku rozpoczął nowy etap życia. Prezenter poślubił Biankę podczas uroczystości w Krakowie. Para pobrała się w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a za przeprowadzenie ceremonii odpowiadał ks. Rafał Główczyński, znany szerszej publiczności również z udziału w trzeciej edycji programu "The Traitors. Zdrajcy".

Na ślubie pojawili się członkowie rodziny oraz przyjaciele młodej pary. Wśród gości znaleźli się również rodzice Filipa - Dorota i Zygmunt Chajzerowie. Po ceremonii rozpoczęła się druga część uroczystości, czyli przyjęcie weselne.

Tyle kosztuje obiad w restauracji, w której Filip Chajzer wyprawił wesele. TANIO NIE JEST

O tym, gdzie zaplanowano dalszą część świętowania, można było dowiedzieć się z publikacji samego Filipa Chajzera. Dziennikarz zamieścił w mediach społecznościowych materiały z przygotowań. Widać było między innymi prace związane z dekorowaniem sali i układaniem kwiatów. Przy okazji prezenter oznaczył również lokal.

Nowożeńcy zdecydowali się na Pino Garden. To miejsce, które poza organizacją większych uroczystości oferuje także klasyczną kartę dla osób przychodzących na codzienny posiłek.

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Zajrzenie do menu restauracji pozwala sprawdzić, jak wyglądają ceny dań serwowanych tam na co dzień. I trzeba przyznać, że ceny są naprawdę różne. Jedną z bardziej kosztownych pozycji jest stek, którego cena wynosi 139 złotych. Osoby preferujące wołowinę mogą zdecydować się na mięso podawane z musem z buraka. W tym przypadku rachunek wyniesie 82 złote.

Nieco tańszą opcją jest makaron z polędwicą. Za takie danie trzeba zapłacić 62 złote. To oczywiście ceny pojedynczych dań z karty, dlatego końcowy rachunek za pełny posiłek może być znacznie wyższy, jeśli do zamówienia dojdą napoje, przystawki czy deser.

Warto przy tym zaznaczyć, że ceny znajdujące się w regularnym menu restauracji nie muszą odpowiadać stawkom obowiązującym przy organizacji wesela. Przyjęcia tego typu są zwykle rozliczane na podstawie indywidualnej oferty, a koszt zależy m.in. od liczby zaproszonych osób, wybranego menu oraz dodatkowych usług.

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