Chajzer ma za sobą kilka głośnych relacji. Teraz poślubił Biankę. Oto jego kobiety

Jedną z najważniejszych kobiet w życiu prezentera była Julia Chajzer, jego pierwsza żona. Para znała się jeszcze z młodości i przez pewien czas tworzyła małżeństwo. Ich związek zakończył się pod koniec 2013 roku. Wspólnie doczekali się syna Maksymiliana. Chłopiec urodził się około 2009 roku. Niestety, rodzinną tragedią była jego śmierć w lipcu 2015 roku w wyniku wypadku samochodowego. To wydarzenie na zawsze odcisnęło piętno na życiu Filipa Chajzera. Choć prezenter z czasem wrócił do pracy i życia publicznego, temat rodzinnej tragedii pozostaje jednym z najbardziej osobistych rozdziałów jego historii.

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Te kobiety były w życiu Filipa Chajzera! Jedna właśnie została jego żoną

Po rozstaniu z pierwszą żoną Filip Chajzer związał się z dziennikarką Małgorzatą Walczak. Ich relacja przez lata była obecna w mediach. Para nie tylko wspólnie układała sobie życie, ale także doczekała się dziecka.

W 2017 roku na świat przyszedł ich syn Aleksander. Chajzer i Walczak przez kilka lat tworzyli rodzinę, a para była również zaręczona. Ostatecznie ich związek zakończył się w maju 2022 roku.

Ich relacja po zakończeniu związku nadal wzbudza zainteresowanie mediów, szczególnie przy okazji wydarzeń z życia prezentera. Tak było również podczas ślubu Chajzera z Bianką. Jak informowały media, Aleksandra nie było wówczas na ceremonii, a jego mama relacjonowała w sieci, że chłopiec spędzał ten czas na meczu piłkarskim. W historii życia uczuciowego Filipa Chajzera pojawia się również Anna M. Jędrzejuk. W jej przypadku nie ma potwierdzenia, że była partnerką prezentera.

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Kobieta pojawiała się w mediach jako bywalczyni warszawskich salonów i wspólniczka projektanta garniturów. W przeszłości portale plotkarskie informowały o jej bliskiej relacji z Chajzerem i łączyły ich ze sobą. Doniesienia te stały się przedmiotem zainteresowania mediów, jednak para oficjalnie nie potwierdziła związku.

Najwięcej emocji w ostatnim czasie wzbudza jednak Bianka. Relacja Filipa Chajzera z młodszą od niego kobietą rozwijała się bardzo szybko. Para poznała się na początku 2026 roku przy okazji pracy nad projektem podcastowym, przy którym Bianka była producentką. Niedługo później pojawiły się informacje o zaręczynach.

Finał tej historii nastąpił 19 września 2026 roku. Filip Chajzer i Bianka stanęli przed ołtarzem w Krakowie i zostali małżeństwem. Ceremonia miała kameralny charakter, a wśród najbliższych znalazł się m.in. ojciec prezentera, Zygmunt Chajzer.

Panna młoda pojawiła się w białej sukni z odkrytymi ramionami i długim welonem, natomiast Filip postawił na ciemny garnitur. Po ceremonii nowożeńcy pokazali obrączki i oficjalnie potwierdzili, że rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwo.

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