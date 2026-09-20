Trwają poszukiwania dwóch chłopców z Bytomia. Opuścili placówkę i przepadli bez śladu

Zniknęli w odstępie dwóch godzin

Z komunikatu policji wynika, że jako pierwszy – około godziny 13:20 – placówkę opuścił 11‑letni Wojciech Pszczółkowski. Około dwie godziny później, przed 15:30, oddalił się 10‑letni Tymoteusz Grobelny. Wychowawcy natychmiast powiadomili służby.

Około 16:30 obaj chłopcy byli widziani na przystanku autobusowym w Miechowicach. Wsiedli do autobusu linii 623 jadącego w kierunku dworca. Od tego momentu ślad po nich zaginął.

Dokładny opis zaginionych

Policja przekazała szczegółowe informacje dotyczące wyglądu zaginionych chłopców.

– Wojciech Pszczółkowski ma 155 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy koloru blond i niebieskie oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarne krótkie spodenki, czarną koszulkę z krótkim rękawem oraz ciemne adidasy z białymi wstawkami - mówi w rozmowie z Radiem ESKA Paulina Gnietko z bytomskiej policji. - Tymoteusz Grobelny ma około 146 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, ciemne włosy i brązowe oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w ciemnozielone krótkie spodenki, ciemnozieloną koszulkę z krótkim rękawem oraz czarne sportowe buty.

Policja apeluje o pomoc

Mundurowi z Bytomia proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogły widzieć chłopców lub posiadają informacje o ich aktualnym miejscu pobytu. W sprawie można dzwonić pod numer 47 853 32 80 lub zgłosić się do najbliższej jednostki policji.

Służby działają, mieszkańcy czujni

Policja sprawdza monitoring, analizuje zgłoszenia i dociera do miejsc, w których chłopcy mogli się pojawić po opuszczeniu autobusu. Mundurowi nie wykluczają żadnego scenariusza i podkreślają, że szybka reakcja świadków może znacząco przyspieszyć odnalezienie zaginionych.

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