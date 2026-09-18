Dwóch nastolatków zatrzymanych przez ABW. "Zainteresowanie zamachami"

Funkcjonariusze ABW i policji zatrzymali w Sosnowcu i Będzinie dwóch 16-latków powiązanych z internetową propagandą neonazistowską i ekstremistyczną.

Nastolatkowie byli aktywni na komunikatorach Telegram i Discord, gdzie gromadzili rasistowskie treści oraz materiały dotyczące zamachów i masowych zabójstw.

Decyzją sądu jeden z zatrzymanych trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka; ABW bada obecnie źródła ich radykalizacji i sieć kontaktów.

Dwóch nastolatków zatrzymanych przez ABW. Szczegóły akcji służb

Do pierwszego uderzenia doszło 13 września. To właśnie wtedy funkcjonariusze katowickiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ściśle współpracując z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, zatrzymali 16-letniego Kacpra K. Z ustaleń śledczych wynikało, że młody chłopak był niezwykle aktywny na popularnych platformach społecznościowych, takich jak Telegram oraz Discord. To tam nawiązywał kontakty z osobami powiązanymi ze skrajnymi ruchami ekstremistycznymi i neonazistowskimi.

Jak wynika z oficjalnych informacji przekazanych przez rzecznika ABW, analiza zabezpieczonego sprzętu elektronicznego wykazała porażające treści. Nastolatek gromadził materiały o charakterze rasistowskim, antysemickim oraz pochwalające nienawiść. Szczególny niepokój mundurowych wzbudziły jednak pliki dotyczące masowych zabójstw i zamachów dokonywanych przez tzw. „samotnych strzelców”. Chłopak nie tylko biernie przyglądał się tym treściom, ale aktywnie uczestniczył w dyskusjach na temat potencjalnych ataków.

Kolejny krok śledczych w Będzinie

Skrupulatna praca operacyjna służb szybko przyniosła kolejne efekty. Analiza sieci kontaktów Kacpra K. pozwoliła na zidentyfikowanie jego rówieśnika, który podzielał te same niebezpieczne fascynacje. 16 września funkcjonariusze ABW, wspierani przez policję z Będzina, zatrzymali 16-letniego Wiktora Ś. Nastolatek nie tylko aktywnie uczestniczył w tych samych zamkniętych grupach internetowych, ale również oferował swojemu koledze sprzedaż przedmiotów opatrzonych symboliką III Rzeszy. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania mundurowi zabezpieczyli te kompromitujące dowody.

Decyzją Sądu Rejonowego w Sosnowcu, wobec Kacpra K. zastosowano środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy. Z kolei jego rówieśnik, Wiktor Ś., trafił bezpośrednio do Policyjnej Izby Dziecka.

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