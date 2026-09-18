Nie żyje 67-latek znaleziony w pustostanie. Policja zatrzymała pięć osób

Tragiczne odkrycie w pustostanie w Tychach

W opuszczonym budynku przy ul. Wyszyńskiego w Tychach natrafiono na zwłoki mężczyzny.

Przybyli na miejsce ratownicy medyczni potwierdzili zgon 67-latka.

Funkcjonariusze policji ujęli pięć osób, które były pod wpływem alkoholu.

Jedna z zatrzymanych osób została wypuszczona, z kolei cztery pozostałe zostaną poddane dalszym czynnościom.

Służby zostały zaalarmowane około godziny 17.20. Dyżurny tyskiej policji odebrał zgłoszenie z informacją, że w jednym z pustostanów prawdopodobnie leży nieprzytomny człowiek. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano policyjny patrol oraz medyków.

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Przybyli na miejsce ratownicy po zbadaniu 67-latka odstąpili od reanimacji i stwierdzili zgon. Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że zmarły mężczyzna nie posiadał stałego adresu zamieszkania.

Tyska prokuratura i policja badają przyczyny zgonu 67-latka

Na miejscu zdarzenia czynności prowadzili śledczy z wydziału kryminalnego, prokurator oraz koroner. Mundurowi zdecydowali o zatrzymaniu pięciu osób. Wszyscy zatrzymani byli pod wpływem alkoholu w momencie interwencji.

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Po wstępnych przesłuchaniach jedna z osób odzyskała wolność. Pozostała czwórka nadal pozostaje do dyspozycji śledczych. Na tym etapie policja nie zdradza, w jakim stopniu zatrzymani mogą być powiązani ze śmiercią 67-latka.

Decyzją prokuratora ciało zmarłego zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Badanie pozwoli biegłym określić bezpośrednią przyczynę śmierci mężczyzny. Dalsze śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Tychach. Z uwagi na trwające postępowanie, mundurowi nie ujawniają więcej szczegółów w tej sprawie.