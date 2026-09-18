Brutalne napady i rozboje były ich specjalnością. Policja wciąż nie przestaje ich ścigać! [GALERIA]

Policja cały czas prowadzi poszukiwania osób, wobec których wydano odpowiednie podstawy poszukiwania. Wśród nich znajdują się również osoby poszukiwane w związku z przestępstwami przeciwko mieniu, w których pojawia się przemoc, groźba jej użycia lub zmuszanie pokrzywdzonych do określonego zachowania.

W tej galerii przyglądamy się osobom poszukiwanym w związku z rozbojem, kradzieżą rozbójniczą oraz wymuszeniem rozbójniczym. Są to czyny opisane odpowiednio w art. 280, 281 i 282 Kodeksu karnego.

Rozbój polega m.in. na kradzieży z użyciem przemocy wobec człowieka, groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzeniu człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. W przypadku kradzieży rozbójniczej przemoc lub groźba pojawia się bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, gdy sprawca chce utrzymać się w posiadaniu zabranej rzeczy. Z kolei wymuszenie rozbójnicze polega m.in. na doprowadzeniu innej osoby, poprzez przemoc lub groźbę, do rozporządzenia mieniem albo ograniczenia działalności gospodarczej.

Jeśli rozpoznajecie którąś z osób przedstawionych w galerii lub macie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, należy skontaktować się z policją. Informacje można przekazywać również za pośrednictwem adresu [email protected], a w sytuacji wymagającej pilnej interwencji pod numerami 112 lub 997. Dane osób przekazujących informacje są objęte ochroną.

Zdjęcia pochodzą z policyjnej bazy osób poszukiwanych i zostały pobrane 16 września 2026 roku.

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