Pogoda w Bydgoszczy: 18-20 września

Mieszkańcy Bydgoszczy w najbliższy weekend doświadczą dwóch różnych odsłon pogody. Pierwsze dwa dni, piątek i sobota, upłyną pod znakiem stabilnej aury bez opadów. Najcieplej będzie w sobotę, kiedy termometry pokażą ponad 20 stopni. Niestety, w niedzielę scenariusz pogodowy ulegnie całkowitej zmianie – nad miasto nadciągną deszczowe chmury.

Piątek, 18 września: spokojny początek weekendu

Weekend rozpocznie się przy dużym zachmurzeniu, ale bez opadów deszczu. W piątek temperatura w Bydgoszczy w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 18 stopni Celsjusza. Noc będzie chłodniejsza, ze spadkiem temperatury do około 12 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s, dzięki czemu nie będzie mocno odczuwalny.

Sobota, 19 września: najcieplejszy dzień

Sobota zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu, szczególnie pod względem temperatury. Mimo że niebo pozostanie pochmurne, słupki rtęci powędrują w górę, osiągając w ciągu dnia nawet 21°C. To będzie jedyny dzień, kiedy temperatura przekroczy granicę 20 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni. Tego dnia również nie należy spodziewać się deszczu, a wiatr tylko nieznacznie przybierze na sile.

Niedziela, 20 września: zmiana pogody i opady

Ostatni dzień weekendu przyniesie w Bydgoszczy wyraźne pogorszenie aury. Niebo będzie niemal całkowicie zasnute chmurami, z których pojawią się opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia spadnie i wyniesie maksymalnie 18°C, co będzie odczuwalne po cieplejszej sobocie. Jednocześnie da o sobie znać silniejszy wiatr, którego prędkość wzrośnie do ponad 4 m/s. Noc będzie już cieplejsza od poprzednich, z temperaturą około 13 stopni.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Pogoda w ten weekend wyraźnie sugeruje, by wszelkie aktywności na świeżym powietrzu zaplanować na sobotę. To będzie najcieplejszy i wciąż bezdeszczowy dzień, idealny na dłuższy spacer, wycieczkę rowerową czy spotkanie w jednym z miejskich parków. Z kolei deszczowa aura w niedzielę może stać się dobrą okazją, by odwiedzić kino, muzeum czy po prostu spędzić czas w domowym zaciszu z książką lub dobrym filmem.

Dane pogodowe: OpenWeather