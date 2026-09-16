Bydgoski Dzień Maszynisty przyciągnął tłumy. Uczestnicy mogli poprowadzić wirtualny pociąg

Inicjatywa, za którą odpowiadało Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy, została zorganizowana w Izbie Tradycji Kolei SMKB, zlokalizowanej przy ulicy Unii Lubelskiej 4D. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się profesjonalny mobilny symulator kolejowy o nazwie CARGO MASTER, który na co dzień służy do treningu kandydatów na maszynistów, jak i doświadczonych pracowników.

Podczas imprezy każdy zainteresowany miał szansę zasiąść za sterami. Dzięki temu uczestnicy przekonali się na własnej skórze, jak wygląda codzienna praca maszynisty z perspektywy jego kabiny. Dla wielu stanowiło to fantastyczną rozrywkę, a dla części odwiedzających było to cenne doświadczenie pozwalające zgłębić tajniki profesji, która od dawna budzi podziw u miłośników żelaznych szlaków.

Goście wydarzenia mogli podziwiać również pulpit lokomotywy SU45, który członkowie SMKB konstruują samodzielnie. W programie znalazła się również możliwość wejścia do wnętrza historycznego parowozu TKp1-46 oraz obejrzenia zbiorów w Izbie Tradycji Kolei SMKB. Placówka ta jest spadkobiercą dawnego Ośrodka Muzealnego Bydgoskiego Węzła Kolejowego.

Dodatkową atrakcją była imponująca makieta modułowa, którą udostępnił klub Makieta Kolejowa Bydgoszcz. Na miejscu nie zabrakło również stanowisk przygotowanych przez partnerów całego przedsięwzięcia.

Tegoroczny Bydgoski Dzień Maszynisty stanowił doskonałą sposobność do prześledzenia historii kolejnictwa. Zebrani goście mieli okazję porównać, w jaki sposób z biegiem lat transformacji ulegał charakter pracy maszynisty – począwszy od obsługi tradycyjnych parowozów, a skończywszy na nowoczesnych systemach sterowania.

Inauguracyjna odsłona tej imprezy skutecznie splotła ze sobą elementy edukacyjne, rozrywkę oraz głęboką fascynację światem pociągów. Dla ogromnej grupy gości bez wątpienia najbardziej niezapomnianym przeżyciem pozostanie ten krótki moment, w którym mogli wcielić się w rolę prawdziwych kierujących potężnymi maszynami.