Śmiertelny wypadek na DK25 w Wielkopolsce. Pieszy zginął na miejscu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-20 7:16

Do tragicznego wypadku doszło w sobotni wieczór, 19 września, na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Teodorowo, między Ślesinem a Skulskiem. Samochód osobowy śmiertelnie potrącił tam pieszego. Przez kilka godzin kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Włączone sygnały świetlne na dachu radiowozu w nocy. O wypadku na DK25 w Wielkopolsce przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Śmiertelne potrącenie na DK25

Do zdarzenia doszło wieczorem, przed godz. 22:00. Pieszy zginął na miejscu. Trasa Ślesin–Skulsk została całkowicie zablokowana, a ruchem na miejscu kierowała policja. Droga była częściowo zablokowana przez kilka godzin.

Na miejscu pracowały policja oraz służby ratunkowe, które zabezpieczały teren i kierowały ruchem. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koninie potwierdzili, że doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego.

Lokalny portal LM.pl podaje, że ofiarą był 47-letni mężczyzna, potrącony przez kierującego Nissanem 64-latka. Do zdarzenia miało dojść na przejściu dla pieszych. Pieszy zmarł na miejscu.

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Utrudnienia w ruchu

Droga krajowa nr 25 jest jednym z kluczowych połączeń w regionie. W wyniku wypadku kierowcy utknęli w korkach, a ruch odbywał się wahadłowo. Około godziny 23:00 trasa została ponownie otwarta.

Trwa ustalanie okoliczności wypadku

Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach pieszy znalazł się na jezdni oraz czy kierowca mógł uniknąć zderzenia. Na chwilę obecną nie ma informacji o stanie trzeźwości kierującego ani szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia.

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