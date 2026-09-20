Śmiertelny wypadek na DK25 w Wielkopolsce. Pieszy zginął na miejscu

Śmiertelne potrącenie na DK25

Do zdarzenia doszło wieczorem, przed godz. 22:00. Pieszy zginął na miejscu. Trasa Ślesin–Skulsk została całkowicie zablokowana, a ruchem na miejscu kierowała policja. Droga była częściowo zablokowana przez kilka godzin.

Na miejscu pracowały policja oraz służby ratunkowe, które zabezpieczały teren i kierowały ruchem. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koninie potwierdzili, że doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego.

Lokalny portal LM.pl podaje, że ofiarą był 47-letni mężczyzna, potrącony przez kierującego Nissanem 64-latka. Do zdarzenia miało dojść na przejściu dla pieszych. Pieszy zmarł na miejscu.

Utrudnienia w ruchu

Droga krajowa nr 25 jest jednym z kluczowych połączeń w regionie. W wyniku wypadku kierowcy utknęli w korkach, a ruch odbywał się wahadłowo. Około godziny 23:00 trasa została ponownie otwarta.

Trwa ustalanie okoliczności wypadku

Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach pieszy znalazł się na jezdni oraz czy kierowca mógł uniknąć zderzenia. Na chwilę obecną nie ma informacji o stanie trzeźwości kierującego ani szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie